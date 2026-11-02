Дмитрий Песков заявил об успешном проведении гуманитарной миссии в Алешках

Гуманитарная операция в Алешках прошла успешно, заявил Дмитрий Песков. По его словам, планов новой гуманитарной паузы на каком-либо участке пока нет. Омбудсмен Яна Лантратова отметила, что операция прошла штатно, нарушений режима тишины не было

В Кремле констатируют успешное проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео конференц-кола опубликовано в канале Кремля в Max.

«Мы действительно констатируем успешное проведение этой гуманитарной операции. Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки к операции», — отметил Дмитрий Песков.

Он также выразил признательность Вашингтону за содействие, особенно первой леди США Мелании Трамп. Дмитрий Песков отметил, что планы новой гуманитарной паузы на каком-либо участке боевых действий, как и конкретные инициативы на этот счет сейчас отсутствуют.

«Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив. Но, разумеется, в каждом отдельном случае интересы граждан, интересы людей, их безопасность и гуманитарное обеспечение будет ставиться во главу угла», — заверил представитель Кремля.

Гуманитарная операция в Алешках прошла в штатном режиме, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции. По ее словам, никаких инцидентов нарушения тишины зафиксировано не было. По ее словам, из Алешек приняли решение эвакуироваться меньше людей, чем омбудсмен предполагала: «На самом деле обратно ехало достаточно много пустых автобусов», — сказала она ( цитата по «Интерфаксу»).

Глава РФПИ кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что гуманитарная миссия в Алешках создаст условия для дальнейших поставок гумпомощи. Так он прокомментировал заявление первой леди США, в котором она отметила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе. Она также выразила признательность России.

Гуманитарная операция в Алешках стала возможна после введения режима прекращения огня на херсонском направлении 27 октября, который действовал до 23:00 1 ноября. С украинской стороны в миссии участвовал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Перед началом миссии российские военные разминировали дороги, по которым проходила гуманитарная колонна. В ходе этих работ погибли два человека, в том числе военнослужащий инженерно-саперного подразделения, сообщили в Минобороны РФ.



