Россия, Китай и США приняли совместную декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне, сообщила пресс-служба Кремля. Документ предусматривает сотрудничество в сфере международной безопасности, энергетики и снижения ядерных рисков

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли совместную декларацию по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне, сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в декларации.

В документе лидеры трех стран подтвердили намерение содействовать реформированию ООН, чтобы организация могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы.

Кроме того, Россия, Китай и США заявили о планах увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки и подтвердили важность стабильных энергопоставок.

Отдельный пункт декларации касается полномочий международных судебных структур. Главы государств заявили, что Международный уголовный суд и аналогичные организации не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Также Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил , что украинская тема не была центральной на трехстороннем саммите.

Переговоры в Шэньчжэне стали первой трехсторонней встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали около 1,5 часа.