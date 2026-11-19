Первая трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР завершилась. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин беседовали около 1,5 часа

Первая трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне завершилась, сообщил корреспондент ТАСС.

Она началась приблизительно в 16:27 местного времени (11:27 мск) и завершилась около 17:57 (12:57 мск).

Переговоры прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». С российской стороны на них присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и глава Минобороны Андрей Белоусов. В состав китайской и американской делегаций также вошли по пять человек, в том числе переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По итогам встречи лидеры России, КНР и США не сделали никаких заявлений для прессы.

Владимир Путин уже покинул площадку трехстороннего саммита, отмечает ТАСС. Си Цзиньпин проводил российского лидера до машины. Дональд Трамп также покинул переговорную площадку, его кортеж направился в сторону аэропорта.