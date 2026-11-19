Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС. Двусторонняя встреча продлилась меньше часа, передает ТАСС. В Кремле сообщили, что ни одна из сторон не сделала «особо важных заявлений» на встрече. Президенты РФ и США обсудили урегулирование на Украине и двусторонние отношения, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двусторонние переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне, сообщили в пресс-службе Кремля.

При встрече лидеры пожали друг другу руки. «Мы знаем друг друга уже многие годы. <…> Сегодня встретимся, проведем продуктивную встречу. Потом запланирована вторая встреча. Я надеюсь на хороший результат», — сказал Дональд Трамп перед началом.

Встреча длилась менее часа, передает корреспондент ТАСС. Она началась примерно в 12:15 по местному времени (07:15 мск). Около 08:00 мск пресс-пул Белого дома сообщил о ее завершении. По итогам беседы Владимир Путин и Дональд Трамп не сделали совместных заявлений.

Сама встреча прошла хорошо, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он отметил, что во время разговора ни одна из сторон «особо важных заявлений» не сделала. «Эта встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом», — сказал Юрий Ушаков. Среди обсуждавшихся тем он назвал урегулирование на Украине и вопросы двусторонних отношений.

С российской стороны на встрече присутствовали Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, сообщили в Кремле. С американской были госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.