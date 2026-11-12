Максут Шадаев: «белый список» не может быть бесконечным

Минцифры России включило в «белый список» более 900 ресурсов. Технический предел для расширения списка почти достигнут, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. В перечень входят наиболее популярные в России сервисы, которые доступны при отключении мобильного интернета

«Белый список» не может быть бесконечным, его технический предел для расширения списка почти достигнут. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на „белый список“, он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в „белый список“», — сказал Максут Шадаев ( цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, ведомство уже близко к ограничению «белого списка» по количеству ресурсов. В перечень попадают наиболее популярные в России сервисы, напомнил глава Минцифры. Критерием выбора является ежедневная аудитория, уточнил он. ФСБ же при согласовании «руководствуется своими требованиями», которые в том числе связаны с безопасностью.

Максут Шадаев добавил, что министерство сейчас меняет и упорядочивает технологию отбора ресурсов, чтобы включить в список не только самые популярные ресурсы, но и жизненно важные сервисы, в том числе электрозаправки и медицинские приложения.