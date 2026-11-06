Минтранс предложил продлить особый режим эксплуатации иностранных самолетов

Минтранс РФ предложил еще на два года, до конца 2028 г., продлить особый режим эксплуатации иностранных самолетов и двигателей, взятых в лизинг у зарубежных компаний. Он позволяет российским перевозчикам не возвращать арендованные борта, страховать, обслуживать и ремонтировать их по российским правилам

Минтранс предложил продлить до конца 2028 г. особый режим эксплуатации самолетов и двигателей, взятых в лизинг у иностранных компаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Сейчас режим действует до конца 2026 г. Он позволяет российским авиакомпаниям не возвращать иностранные самолеты, арендованные до 24 февраля 2022 г. Перевозчики также могут страховать их по российским правилам, обслуживать и ремонтировать по отечественным стандартам.

В пояснительной записке новое продление объясняется защитой прав российских компаний в связи с действиями недружественных стран. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уже направила проект авиакомпаниям и ожидает их ответы до 17 ноября, уточнил «Ведомостям» представитель организации.

В группе «Аэрофлот» продление назвали ожидаемой и необходимой мерой. По данным ее представителя, страховое урегулирование проведено по 131 самолету, работа по остальному парку продолжается. Наиболее проработаны сделки еще по шести иностранным бортам. S7 Airlines сообщила, что урегулировала вопросы по более чем 50 самолетам, но прогнозировать сроки завершения этого процесса в отношении всего флота не стала.

Полностью урегулировать претензии иностранных лизингодателей до конца 2028 г. нереалистично, считает заместитель гендиректора «Альфастрахования» по авиационному страхованию Илья Кабачник. По его словам, компенсации, которые лизингодатели получают от западных страховщиков, не снимают претензий к российским авиакомпаниям: права требования переходят к страховщикам. Каждый самолет с неурегулированными претензиями остается потенциальным предметом иска.

Страховое урегулирование необходимо для использования самолетов на международных маршрутах, пишет издание. При переходе прав собственности владельцем бортов становится специально созданная компания «НЛК-финанс». В 2022–2023 гг. она выкупала самолеты за счет Фонда национального благосостояния при частичном софинансировании перевозчиков. На эти цели направили около 300 млрд руб., лимит был исчерпан к началу 2024 г. Дальнейшее урегулирование идет за счет собственных и заемных средств авиакомпаний.