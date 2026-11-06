Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Минтранс предложил продлить особый режим эксплуатации иностранных самолетов

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 11:47
Фото: Manuel Torres Garcia/Unsplash
Минтранс РФ предложил еще на два года, до конца 2028 г., продлить особый режим эксплуатации иностранных самолетов и двигателей, взятых в лизинг у зарубежных компаний. Он позволяет российским перевозчикам не возвращать арендованные борта, страховать, обслуживать и ремонтировать их по российским правилам
Минтранс предложил продлить до конца 2028 г. особый режим эксплуатации самолетов и двигателей, взятых в лизинг у иностранных компаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.
Сейчас режим действует до конца 2026 г. Он позволяет российским авиакомпаниям не возвращать иностранные самолеты, арендованные до 24 февраля 2022 г. Перевозчики также могут страховать их по российским правилам, обслуживать и ремонтировать по отечественным стандартам.
В пояснительной записке новое продление объясняется защитой прав российских компаний в связи с действиями недружественных стран. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уже направила проект авиакомпаниям и ожидает их ответы до 17 ноября, уточнил «Ведомостям» представитель организации.
В группе «Аэрофлот» продление назвали ожидаемой и необходимой мерой. По данным ее представителя, страховое урегулирование проведено по 131 самолету, работа по остальному парку продолжается. Наиболее проработаны сделки еще по шести иностранным бортам. S7 Airlines сообщила, что урегулировала вопросы по более чем 50 самолетам, но прогнозировать сроки завершения этого процесса в отношении всего флота не стала.
Полностью урегулировать претензии иностранных лизингодателей до конца 2028 г. нереалистично, считает заместитель гендиректора «Альфастрахования» по авиационному страхованию Илья Кабачник. По его словам, компенсации, которые лизингодатели получают от западных страховщиков, не снимают претензий к российским авиакомпаниям: права требования переходят к страховщикам. Каждый самолет с неурегулированными претензиями остается потенциальным предметом иска.
Страховое урегулирование необходимо для использования самолетов на международных маршрутах, пишет издание. При переходе прав собственности владельцем бортов становится специально созданная компания «НЛК-финанс». В 2022–2023 гг. она выкупала самолеты за счет Фонда национального благосостояния при частичном софинансировании перевозчиков. На эти цели направили около 300 млрд руб., лимит был исчерпан к началу 2024 г. Дальнейшее урегулирование идет за счет собственных и заемных средств авиакомпаний.
Тэги
Самолеты Лизинг

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Новости

Шесть человек погибли при падении военного самолета в Амурской области
29 сен 2026
Подавший сигнал бедствия борт Flydubai сел в Саудовской Аравии. Главное Новости

Подавший сигнал бедствия борт Flydubai сел в Саудовской Аравии. Главное
30 сен 2026
В генконсульстве опровергли сообщения о пилоте-россиянине на борту Flydubai Новости

В генконсульстве опровергли сообщения о пилоте-россиянине на борту Flydubai
30 сен 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.