Минцифры: операторы и банки договорились о маркировке звонков

Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки договорились маркировать звонки, сообщили в Минцифры РФ. Обязательная маркировка звонков от компаний и ИП действует в России с сентября 2025 г. Ряд банков до последнего момента не маркировали звонки и обсуждали условия с операторами
Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки договорились о маркировке звонков и заключили договоры. Об этом сообщили
в Минцифры РФ.
При входящем звонке на экране смартфона теперь будет отображаться название банка. Это поможет распознавать звонки и снизит риск мошенничества под видом сотрудников финансовых организаций, отметили в ведомстве.
В пресс-службе «Мегафона» подтвердили достижение коммерческих договоренностей по маркировке со всеми банками. Там отметили, что теперь звонки от кредитных организаций будут «полностью соответствовать действующим требованиям законодательства».
В конце сентября операторы предупредили
банки о возможной блокировке немаркированных звонков с 15 октября. Ограничения должны были затронуть организации, которые не заключили договоры о маркировке или не выполняли их условия. Однако по предложению Минцифры операторы предоставили
отсрочку.
30 октября Минцифры сообщило
о договоренности отложить ограничения до 13 ноября. К тому моменту операторы «большой четверки» направили пяти крупнейшим банкам предложения по условиям маркировки. 11 ноября МТС и «Мегафон» заявили
, что банки пока не приняли их инициативу.
Обязательная маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей действует
в России с 1 сентября 2025 г. При входящем вызове абонент видит название организации и категорию звонка. Мера призвана защитить пользователей от спама.