Минцифры: операторы и банки договорились о маркировке звонков

Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки договорились маркировать звонки, сообщили в Минцифры РФ. Обязательная маркировка звонков от компаний и ИП действует в России с сентября 2025 г. Ряд банков до последнего момента не маркировали звонки и обсуждали условия с операторами

Операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки договорились о маркировке звонков и заключили договоры. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

При входящем звонке на экране смартфона теперь будет отображаться название банка. Это поможет распознавать звонки и снизит риск мошенничества под видом сотрудников финансовых организаций, отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Мегафона» подтвердили достижение коммерческих договоренностей по маркировке со всеми банками. Там отметили, что теперь звонки от кредитных организаций будут «полностью соответствовать действующим требованиям законодательства».

В конце сентября операторы предупредили банки о возможной блокировке немаркированных звонков с 15 октября. Ограничения должны были затронуть организации, которые не заключили договоры о маркировке или не выполняли их условия. Однако по предложению Минцифры операторы предоставили отсрочку.

30 октября Минцифры сообщило о договоренности отложить ограничения до 13 ноября. К тому моменту операторы «большой четверки» направили пяти крупнейшим банкам предложения по условиям маркировки. 11 ноября МТС и «Мегафон» заявили , что банки пока не приняли их инициативу.