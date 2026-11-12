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МВД предупредило о краже аккаунтов «Госуслуг» через письма от ФНС

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 12:44
Фото: Julio Lopez/Unsplash
Мошенники начали рассылать поддельные сообщения от имени ФНС, предупредили в МВД. Пользователи получают сообщения со ссылкой для проверки налоговых начислений, при переходе по которой им приходит уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах» и номер телефона якобы для решения проблемы
Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые сообщения от имени Федеральной налоговой службы (ФНС), чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах», сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Там говорится, что мошенники присылают в мессенджере сообщения от лица сотрудников УФНС со ссылкой для проверки налоговых начислений. При переходе по этой ссылке пользователь получает уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах» и номер телефона якобы для решения проблемы.
Создавая атмосферу тревоги, мошенники вынуждают жертв звонить им и следовать инструкциям. В результате люди могут потерять накопления и оформить кредиты для передачи средств злоумышленникам, уточнили в МВД.
В ведомстве посоветовали не переходить по ссылкам из сообщений. Правоохранительные и государственные органы не пишут в мессенджерах, напомнили в МВД.
В ноябре на портале «Госуслуг» заработает инструмент экстренного оповещения о мошенничестве «Красная кнопка». Функция позволяет пользователю при подозрении на мошенничество мгновенно заморозить банковские счета и доступ к цифровым сервисам, заявил 15 октября Дмитрий Григоренко, занимавший на тот момент пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства.
Тэги
МВД Госуслуги кража

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