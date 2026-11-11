Набсовет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко зампредом правления

Набсовет «Сбера» одобрил назначение Дмитрия Григоренко на пост зампреда правления банка. Его кандидатуру на эту должность предложил Герман Греф

Набсовет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления банка, следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации.

Решение приняли на заседании наблюдательного совета 10 ноября. В поддержку Дмитрия Григоренко проголосовали 11 членов набсовета, которые участвовали в заседании.

«Одобрить кандидатуру Григоренко Дмитрия Юрьевича, предложенную президентом, председателем правления ПАО „Сбербанк“ [Германом Грефом], для назначения на должность заместителя председателя правления и избрания в состав правления ПАО „Сбербанк“ в качестве члена правления ПАО „Сбербанк“», — говорится в сообщении.

Теперь ходатайство о согласовании кандидатуры Дмитрия Григоренко на этот пост будет направлено в ЦБ.