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Набсовет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко зампредом правления

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 20:44
Фото: Валентина Певцова/Фотобанк Росконгресс
Набсовет «Сбера» одобрил назначение Дмитрия Григоренко на пост зампреда правления банка. Его кандидатуру на эту должность предложил Герман Греф
Набсовет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления банка, следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации.
Решение приняли на заседании наблюдательного совета 10 ноября. В поддержку Дмитрия Григоренко проголосовали 11 членов набсовета, которые участвовали в заседании. 
«Одобрить кандидатуру Григоренко Дмитрия Юрьевича, предложенную президентом, председателем правления ПАО „Сбербанк“ [Германом Грефом], для назначения на должность заместителя председателя правления и избрания в состав правления ПАО „Сбербанк“ в качестве члена правления ПАО „Сбербанк“», — говорится в сообщении.
Теперь ходатайство о согласовании кандидатуры Дмитрия Григоренко на этот пост будет направлено в ЦБ. 
Дмитрий Григоренко с января 2020 г. занимал пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. 22 октября президент РФ Владимир Путин освободил его от этой должности. После кадровых перестановок в кабмине Дмитрий Григоренко также покинул пост главы набсовета ВТБ и сложил полномочия председателя набсовета ВЭБ.РФ.
Тэги
Дмитрий Григоренко Сбербанк

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