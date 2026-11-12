Правительство одобрило ко второму чтению поправки в бюджетный пакет

Правительство РФ одобрило ко второму чтению поправки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг., а также к ряду других законопроектов, входящих в пакет. Общий объем средств по предложенным изменениям составляет около 8,7 трлн руб.

Кабмин одобрил ко второму чтению поправки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг., сообщила пресс-служба Минфина РФ. Также правительство поддержало поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы.

Общий объем средств по предложенным изменениям составляет около 8,7 трлн руб. Часть корректировок направлена на оборону и безопасность, включая проведение спецоперации на Украине.

В ходе заседания кабмина вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов представил три группы поправок. Первая из них связана с перераспределением ассигнований на национальные проекты: «Молодежь и дети»,«Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие» и проекты технологического лидерства.

Вторая группа поправок предусматривает распределение бюджетных ассигнований после принятия нормативных актов и представления обоснований министерствами и ведомствами. Третья группа касается увеличения бюджетных средств на госпрограммы и непрограммные направления.

В 2027 г. предусмотрен 241 трансферт на 3,6 трлн руб. Согласно поправкам ко второму чтению, распределение средств выглядит следующим образом: в 2027 г. — 231 трансферт (3,4 трлн руб.), в 2028 г. — 193 трансферта (3,3 трлн руб.) и в 2029 г. — 180 трансфертов (3,2 трлн руб.), заявил Антон Силуанов. Распределение будет рассмотрено на Трехсторонней комиссии.

Кроме того, доработан законопроект по реализации основных направлений налоговой политики. По словам Антона Силуанова, изменения учитывают предложения бизнеса, ведомств и регионов, а также поручения президента и правительства РФ.

В частности, уточнен порядок расчета налога на сверхдоходы с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды. Для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и конденсата предлагается с 1 января 2030 г. ввести понижающий коэффициент к сумме НДПИ. Также предусмотрено освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей в сфере производства кинопродукции (аналогичная мера уже действует для организаций).