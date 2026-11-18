В 2027 г. страховые пенсии в России повысят в два этапа: февральская индексация составит 6,8%, апрельская — еще 3,3%. Средний размер пенсии по старости увеличится до 29,9 тыс. руб.

Страховые пенсии в России в 2027 г. проиндексируют два раза: с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«В бюджете на 2027 год заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля — по уровню фактической инфляции, которая сейчас оценивается в 6,8%, и с 1 апреля — еще на 3,3%. Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа», — рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

В среднем выплаты по старости увеличатся на 2,6 тыс. руб. и достигнут 29,9 тыс. руб.

Также в 2027 г. вырастут максимальные размеры пособий по социальному страхованию. Предельная сумма выплаты по временной нетрудоспособности увеличится с 207,6 тыс. руб. в 2026 г. почти до 239 тыс. руб. в месяц. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. руб. против 83 тыс. руб. годом ранее. Пособие по беременности и родам составит более 1,1 млн руб.