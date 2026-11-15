С 1 февраля 2027 г. материнский капитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб. и составит 1,03 млн руб. — выплату проиндексируют на 6,8%, сообщила глава комитета Госдумы по социальной политике Элеонора Кавшар. Маткапитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. руб.

С 1 февраля 2027 г. материнский капитал на второго ребенка впервые за время действия программы превысит 1 млн руб. и составит 1,03 млн руб. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Выплату проиндексируют на 6,8%. Материнский капитал на первого ребенка увеличится до 778,5 тыс. руб. В 2026 г. его размер составляет около 729 тыс. руб. Доплата за второго ребенка равна 234 тыс. руб., если семья уже получала маткапитал за первого.

В 2027 г. материнский капитал получат около 1,9 млн семей, рассказала Элеонора Кавшар. Средства на исполнение социальных обязательств предусмотрены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда на 2027 г.