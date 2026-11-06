В России добыли редчайший голубой алмаз весом 2,74 карата

В Якутии добыли голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата. Его обнаружили на Накынском кимберлитовом поле в Якутии, сообщили в «Алросе». По данным компании, это первая такая находка на российских месторождениях

На Накынском кимберлитовом поле в Якутии добыли природный голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, сообщается на сайте «Алросы». Его фотографию компания не опубликовала.

Компания заявила, что это первый раз, когда такой камень был обнаружен на российских месторождениях. Сейчас специалисты завершают его огранку, готовый бриллиант планируют представить в конце ноября.

Алмаз относится к редкому типу IIb. Его голубой цвет связан с тем, что в его кристаллической решетке присутствует бор, атомы которого заместили атомы углерода, уточнили в «Алросе». «Впервые в отечественной истории удалось получить такой уникальный голубой кристалл. <…> Возможно, подобная находка больше никогда не повторится», — заявил генеральный директор компании Павел Маринычев.