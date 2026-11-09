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В России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 09 ноя 2026 13:31
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
Вакцина против аллергии на пыльцу березы уже применяется в РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в 2027-м для россиян станут доступны по ОМС две индивидуализированных вакцины от рака
Вакцину от аллергии на пыльцу березы начали использовать в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».
«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», — отметила Татьяна Голикова (цитата по ТАСС).
Вице-премьер также рассказала, что еще два индивидуализированных препарата станут доступны для россиян в 2027 г. в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предназначены для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки.
Кроме того, в будущем году в РФ начнут применяться биомедицинские клеточные продукты при болезнях кишечника, лечении ран и ожогов, добавила Татьяна Голикова.

Рекомбинантная аллерговакцина «Аллергарда» была зарегистрирована 30 сентября, сообщило ФМБА России. Препарат разработан НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с индустриальным партнером АО «Генериум».

Вакцина относится к принципиально новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Препарат направлен не только на временное облегчение симптомов, но и на формирование иммунологической толерантности к аллергену. Курс лечения составляет до пяти подкожных инъекций вместо стандартных 30 при традиционной АСИТ-терапии.

Начать курс уже этой осенью смогут десятки тысяч пациентов, уточняли в ФМБА. Вакцина предназначена для людей старше 18 лет.

5 ноября Татьяна Голикова говорила, что в России завершены доклинические исследования отечественной онковакцины CaTeVac. Она уточнила, что начать применение препарата могут уже с 2027 г. у больных с саркомами мягких тканей.
Тэги
Татьяна Голикова Заболевания медикаменты

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