В России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы

Вакцина против аллергии на пыльцу березы уже применяется в РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в 2027-м для россиян станут доступны по ОМС две индивидуализированных вакцины от рака
Вакцину от аллергии на пыльцу березы начали использовать в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».
«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», — отметила Татьяна Голикова (цитата
по ТАСС).
Вице-премьер также рассказала, что еще два индивидуализированных препарата станут доступны для россиян в 2027 г. в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предназначены для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки.
Кроме того, в будущем году в РФ начнут применяться биомедицинские клеточные продукты при болезнях кишечника, лечении ран и ожогов, добавила Татьяна Голикова.
Рекомбинантная аллерговакцина «Аллергарда» была зарегистрирована 30 сентября, сообщило ФМБА России. Препарат разработан НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с индустриальным партнером АО «Генериум».
Вакцина относится к принципиально новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Препарат направлен не только на временное облегчение симптомов, но и на формирование иммунологической толерантности к аллергену. Курс лечения составляет до пяти подкожных инъекций вместо стандартных 30 при традиционной АСИТ-терапии.
Начать курс уже этой осенью смогут десятки тысяч пациентов, уточняли в ФМБА. Вакцина предназначена для людей старше 18 лет.
5 ноября Татьяна Голикова говорила
, что в России завершены доклинические исследования отечественной онковакцины CaTeVac. Она уточнила, что начать применение препарата могут уже с 2027 г. у больных с саркомами мягких тканей.