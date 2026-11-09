В России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы

Вакцина против аллергии на пыльцу березы уже применяется в РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в 2027-м для россиян станут доступны по ОМС две индивидуализированных вакцины от рака

Вакцину от аллергии на пыльцу березы начали использовать в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», — отметила Татьяна Голикова ( цитата по ТАСС).

Вице-премьер также рассказала, что еще два индивидуализированных препарата станут доступны для россиян в 2027 г. в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предназначены для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта, которые обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки.

Кроме того, в будущем году в РФ начнут применяться биомедицинские клеточные продукты при болезнях кишечника, лечении ран и ожогов, добавила Татьяна Голикова.

Рекомбинантная аллерговакцина «Аллергарда» была зарегистрирована 30 сентября, сообщило ФМБА России. Препарат разработан НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с индустриальным партнером АО «Генериум». Вакцина относится к принципиально новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Препарат направлен не только на временное облегчение симптомов, но и на формирование иммунологической толерантности к аллергену. Курс лечения составляет до пяти подкожных инъекций вместо стандартных 30 при традиционной АСИТ-терапии. Начать курс уже этой осенью смогут десятки тысяч пациентов, уточняли в ФМБА. Вакцина предназначена для людей старше 18 лет.