В России завершили доклинические исследования онковакцины CaTeVac

В России завершены доклинические исследования отечественной онковакцины CaTeVac, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Начать применение препарата могут уже с 2027 г. у больных с саркомами мягких тканей

Доклинические исследования российской дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac успешно завершены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». Ее слова приводит пресс-служба кабмина.

«Оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac <…>. Отечественная разработка направлена на обучение иммунной системы пациента распознавать и уничтожать клетки опухоли», — уточнила вице-премьер.

Разработчик вакцины — ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова». По словам Татьяны Голиковой, начать применение продукта планируется с 2027 г. у больных с саркомами мягких тканей.

В перспективе вакцина может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы, злокачественных солидных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.

Сейчас в России зарегистрированы и разрешены к применению четыре персонализированных вакцины от рака — «Неоонковак», «Неовак-РОНЦ», «Онкорна» и «Онкопепт». Они также применяются при меланоме и раке кишечника.

Весной 2026 г. в России начали применять персонализированную мРНК-вакцину от рака. Подготовка препарата осуществляется индивидуально, «под конкретного пациента», на основе молекулярно-генетических характеристик его опухоли, уточнили в Минздраве.

В мае глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью газете «Известия» сообщила , что первые пять пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака. По ее словам, препарат безопасен и хорошо переносится, его клиническая эффективность станет ясна через несколько месяцев.