В учебнике «Литературное чтение» для третьего класса стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» сократили — из него убрали строфу про няню и кружку, сообщает «Фонтанка»

Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса представлено в сокращенном виде, сообщила «Фонтанка».

Из произведения исключили строфу со строками: Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей.

На ее отсутствие обратила внимание жительница Васильевского острова, которая помогала сыну выучить стихотворение. Как уточняет «Фонтанка», они учили «Зимний вечер» по сборнику стихов Александра Пушкина. «Когда дошли до этой фразы — сын начал доказывать, что в учебнике этого нет. Сходили в машину за учебником — и действительно. Теперь Пушкин не тот, что прежде», — поделилась жительница Васильевского острова.

Речь идет об учебнике серии «Литературное чтение. 1–4 классы». Под заголовком произведения указано, что текст представлен в сокращенном виде. Стихотворение «Зимний вечер» Александр Пушкин написал в 1825 г. во время ссылки в имение Михайловское. В нем поэт обращается к своей няне Арине Родионовне. Впервые произведение опубликовали в 1829 г.