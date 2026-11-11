«Ведомости»: операторов связи могут обязать платить от 500 тыс. рублей в год в РУО

Операторов связи могут обязать отчислять в резерв универсального обслуживания от 500 тыс. руб. в год — такую возможность сейчас рассматривает Минцифры, узнали «Ведомости». Сейчас взнос составляет 2% от доходов оператора. В министерстве подтвердили обсуждение инициативы, но подчеркнули, что окончательная сумма пока не утверждена

Минцифры может установить минимальный размер ежегодного взноса для операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 тыс. руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, который участвовал в заседании рабочей группы Минцифры и операторов связи, посвященном готовящейся реформе лицензирования в отрасли связи. Заседание прошло 6 ноября.

В Минцифры «Ведомостям» подтвердили, что прорабатывают возможность установления минимального размера взноса, хотя окончательного решения по его сумме еще нет.

Сейчас операторы перечисляют в резерв 2% от доходов. Эти средства направляют на устранение цифрового неравенства, в том числе на подключение к интернету населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. В отчете Счетной палаты, на которое ссылаются «Ведомости», было сказано, что в 2023–2025 гг. операторы недоплатили в РУО 2,6 млрд руб. Аудиторы связывали это с занижением доходов в отчетах для Минцифры.

Минимальный платеж обсуждается в рамках реформы лицензирования, которую ведомство разрабатывает с апреля, уточняют «Ведомости». Концепция предусматривает три типа лицензий — базовую, универсальную и генеральную — стоимостью 1 млн, 10 млн и 50 млн руб. соответственно. Обязательный ежегодный взнос в РУО планируется установить независимо от типа лицензии. По словам источника газеты, переходный период для выполнения новых требований и переоформления лицензий могут увеличить с одного года до двух лет.

По данным «Ведомостей», представители отрасли считают фиксированный взнос особенно обременительным для небольших компаний. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков предупредил, что дополнительная нагрузка может вынудить региональных операторов повысить тарифы.