Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Они обсудили международную обстановку и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Об этом сообщил Кремль.

«Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации мы придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства», — сказал Владимир Путин.

По его словам, цель Москвы и Пекина — обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двусторонние отношения стран стабильны: товарооборот уже несколько лет превышает $200 млрд и вырастет по итогам текущего года, ожидает президент. Также развиваются транспортные связи: после введения безвизового режима турпоток между странами увеличился на 43%.

В свою очередь, Си Цзиньпин назвал сотрудничество Москвы и Пекина перспективным и выступил за его развитие и углубление. Он сравнил китайско-российские отношения с неподвижной горой и отметил, что они «остаются неподвижны при любой невзгоде в мире», а также имеют широкие перспективы и не подвержены «сиюминутной мировой конъюнктуре».

Президент России и председатель КНР провели переговоры в резиденции «Цилинь Шаньчжуан», сообщил ТАСС. Встреча с участием делегаций прошла в полдень по местному времени (07:01 мск).

Затем Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за рабочим завтраком. В состав участников также вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И и секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци. Переговоры продлились более двух часов.