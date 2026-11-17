Президент России Владимир Путин прилетел в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. 18 ноября у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, его встретили в международном аэропорту Баоань, передает корреспондент ТАСС.

В Китае президент РФ будет находиться с рабочим визитом 18 и 19 ноября. Он примет участие в мероприятиях саммита лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В частности, Владимир Путин выступит на Деловом форуме и пленарном заседании саммита, уточняет агентство.

Президент также проведет двусторонние российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они запланированы на 18 ноября. Как уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков, они обсудят внешнеполитические вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Российский президент планирует проинформировать китайского лидера о последних контактах с американской стороной, включая переговоры в Абу-Даби.

Ключевым событием этих дней станет первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Она пройдет в государственной резиденции китайского лидера. Сейчас идет работа над ее повесткой и текстом совместного коммюнике, говорил помощник президента России. В Кремле рассчитывают, что по итогам переговоров лидеры примут общее заявление. Если согласовать его не удастся, каждый из участников отдельно представит свою оценку встречи, уточнял Юрий Ушаков.

Он также допустил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа: они точно встретятся, но время и место переговоров по состоянию на 16 ноября еще не были согласованы.