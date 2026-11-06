Владимир Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ предстоящие переговоры в Абу-Даби. Они пройдут 10 ноября с участием представителей РФ, США и Украины. Глава государства поблагодарил руководство ОАЭ за готовность принять встречу

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза и приглашенными участникам предстоящие трехсторонние переговоры в ОАЭ по Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса», — отметил Владимир Путин.

Президент предложил участникам встречи «коротко поговорить на эту тему», а затем перейти к вопросам укрепления продовольственной безопасности.

Помимо постоянных членов Совбеза, в совещании также приняли участие помощники президента Владимир Мединский, который возглавит российскую делегацию на переговорах, и Юрий Ушаков. Среди других приглашенных участников — вице-премьер Николай Патрушев, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский.

О том, что 10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру. 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября.