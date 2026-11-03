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В Кремле подтвердили участие в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 13:10
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября. Они пройдут в Абу-Даби. Делегацию возглавит помощник помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил Дмитрий Песков
Российская делегация примет участие в переговорах по Украине 10–11 ноября. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах», — сообщил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
По его словам, помощник президента РФ Владимир Мединский останется главой российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.
О том, что 10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру.
22 октября президент России Владимир Путин подтвердил готовность возобновить трехсторонние контакты. Их целью он назвал обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Он добавил, что в дальнейшем также потребуется обсуждение архитектуры европейской безопасности.
Тэги
Кремль Переговоры Украина

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