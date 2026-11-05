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Владимир Путин поручил создать программу обучения для бойцов без высшего образования

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 18:01
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил создать отдельную программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования. Предложения подготовит администрация президента вместе при содействии правительства
Президент России Владимир Путин поручил разработать отдельную программу обучения для участников спецоперации, у которых нет оконченного высшего образования. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная, специальная программа», — сказал Владимир Путин.
Глава государства попросил администрацию президента подготовить предложения по созданию такой программы и привлечь к работе правительство. По его словам, она должна предусматривать отдельную систему обучения и набора, а также возможность получить практический опыт для дальнейшей работы на гражданской службе.
Сейчас для участия в программе «Время героев» необходимо высшее образование. Владимир Путин отметил, что при отборе также учитывается опыт организационной, административной и управленческой работы.
Программу «Время героев» запустили в 2024 г. по инициативе президента РФ. Она предназначена для подготовки участников спецоперации к работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Среди критериев отбора — наличие высшего образования, управленческого опыта и достижений в военной или гражданской сферах. Первый поток составил 83 человека.
Тэги
Владимир Путин СВО Обучение

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