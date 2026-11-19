Отказ допускать российских спортсменов к соревнованиям вопреки решениям Спортивного арбитражного суда означает пренебрежение нормами международного спортивного права, заявил Владимир Путин. Он назвал такие действия нарушением Олимпийской хартии и шагами к уничтожению олимпизма

Неисполнение решений Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям свидетельствует о пренебрежении нормами спортивного права. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях АТЭС.

«Это значит просто пренебрежение к нормам права. В данном случае к нормам международного спортивного права. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что спорт, как и искусство, должен объединять людей.

Президент также прокомментировал отказ Финляндии принимать российских спортсменов на фоне заявлений финского руководства о необходимости диалога с Москвой. По оценке Владимира Путина, такие действия свидетельствуют о непоследовательности и снижают доверие, в том числе в политическом диалоге.