На двусторонней встрече Владимир Путин и Дональд Трамп много времени уделили Украине по инициативе американской стороны, рассказал российский лидер на трехстороннем саммите с Си Цзиньпином. По его словам, у России, США и Китая много совпадающих интересов в урегулировании региональных конфликтов, включая украинский. Президент РФ предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность

Россия, США и Китай имеют совпадающие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая конфликт на Украине», — сказал российский лидер.

Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал украинский конфликт с Си Цзиньпином, а 19 ноября — с Дональдом Трампом. По его словам, на двусторонней встрече с президентом США этой теме уделили много внимания по инициативе американского лидера.

Дональд Трамп подтвердил, что уже обсуждал Украину с Владимиром Путиным, и назвал ее среди тем трехсторонних переговоров. Президент США подчеркнул особую ответственность лидеров трех стран за диалог по вопросам, затрагивающим всю планету.

Что еще обсудили Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию первой встречи в таком составе. По его словам, три государства объединяет не только статус стран — победительниц во Второй мировой войне, но и ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Российский президент предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность. Он отметил общие интересы трех государств в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Дональд Трамп также обратил внимание на необходимость сокращения ядерных вооружений и противодействия их распространению. По его словам, странам трудно отказаться от ядерного оружия после его появления. Дональд Трамп заявил, что США не допустят получения такого оружия Ираном, и призвал Россию и Китай объединить усилия по его нераспространению.

Си Цзиньпин назвал первую встречу лидеров Китая, России и США событием прорывного значения. По его словам, мир переживает ускоряющиеся перемены: мирные отношения великих держав способствуют спокойствию, а их вражда ведет к хаосу. Председатель КНР призвал три страны сотрудничать в решении глобальных проблем и совместно защищать мир и стабильность.