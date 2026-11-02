Владимир Путин установил порядок передачи государству выморочных вкладов

Владимир Путин подписал указ, которым установил новый порядок передачи государству имущества умерших россиян, у которых не оказалось наследников. Порядок определяет процесс передачи в собственность государства денег и драгметаллов на счетах и вкладах

Президент России Владимир Путин установил порядок передачи в собственность государства денег и драгметаллов, лежащих на банковских счетах и вкладах умерших россиян, имущество которых признано выморочным (не имеющим наследников). Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о средствах в рублях и зарубежной валюте, а также драгметаллах, которые лежат на счетах и вкладах граждан РФ, с даты смерти которых прошло более пяти лет назад и которые были сняты с налогового учета. Условием для признания имущества выморочным указано отсутствие открытых наследственных дел. Такое имущество будет переходить в собственность России в порядке наследования по закону.

Для подтверждения права государства на выморочное имущество документом предусматривается создание специального перечня умерших граждан. В него будут вносить данные о людях, в отношении которых в единой информсистеме нотариата нет сведений об открытии наследственных дел.

Список будет включать персональные данные умерших: фамилию, имя, отчество, даты рождения и смерти, ИНН, а также реквизиты банковских счетов и вкладов с указанием банков, где они открыты. Подготовка перечня возложена на Росимущество, которое будет формировать список на основании данных Федеральной налоговой службы, Федеральной нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов и банков.

Кабмину также поручено до 1 апреля 2027 г. подготовить инициативы по изменению законодательства, которые определят порядок выявления имущества, подлежащего передаче государству в порядке наследования.