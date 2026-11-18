Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут обсудить важные вопросы на полях саммита АТЭС в любом формате, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, встреча может состояться уже 18 ноября на торжественном обеде

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценный разговор на полях саммита АТЭС. Об этом рассказал ИС «Вести» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу», — сказал Юрий Ушаков.

По его словам, президенты могут пересечься уже вечером 18 ноября на торжественном обеде. Кроме того, они встретятся 19 ноября на пленарном заседании и сразу после его завершения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил , что первый контакт Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на торжественном приеме 18 ноября. При этом он усомнился в возможности провести полноформатные переговоры двух лидеров. По словам представителя Кремля, пока время двусторонней встречи не определено. Ожидается, что лидеры обсудят украинское урегулирование и, возможно, ситуацию вокруг Ирана.