Современные библиотеки перестают быть тихими книгохранилищами. Первый литературный рейв в Российской государственной библиотеке собрал около 3 тыс. посетителей, но вызвал резкую реакцию со стороны консерваторов, что вынудило руководство РГБ и Минкультуры занять выжидательную позицию. Несмотря на критику, событие подтвердило эффективность нестандартных форматов в борьбе за внимание молодой аудитории.

Танцем книгу не испортишь

Рейв в историческом здании не является чем-то новым для России. Например, в Петербурге еще в 2002 г. в Мраморном дворце (это часть Русского музея) проходил яркий всенощный дэнсинг со всеми присущими таким мероприятиям атрибутами: топовыми британскими диджеями, неформальной молодежью и трансляцией порнофильма на огромном экране.

По сравнению с этим мероприятие в Ленинке выглядело более чем академично: никакого алкоголя, войти можно было только по предварительной записи, подразумевающей оформление читательского билета (то есть по результатам полной идентификации личности).

Как прошел первый литературный рейв «ЛитРЕЙВ» в исторических залах Российской государственной библиотеки — совместный проект РГБ и издательской группы «Эксмо-АСТ». Организаторы задумывали его как попытку найти современный язык разговора о чтении с молодой аудиторией. В Ленинке оборудовали три танцпола, где звучали техно, танцевальная поп-электроника и эмбиент. Вход был бесплатным, но по предварительной регистрации и с предъявлением паспорта и читательского билета. По данным организаторов, мероприятие посетили около 3 тыс. человек и 90% из них побывали там впервые. Именно этот показатель стал главным аргументом защитников формата — и главным предметом спора для его критиков.

Резкость комментариев охранителей носила в большей степени эмоциональный характер: например, депутат-коммунист Нина Останина направила запрос министру культуры Ольге Любимовой об уместности танцев в исторической библиотеке. К сегодняшнему дню ее запал явно спал: парламентарий не захотела обсуждать эту тему с «Экспертом».

В Министерстве культуры «Эксперту» не смогли оперативно прокомментировать соответствие формата и статуса библиотеки литературному рейву. Собеседник «Эксперта» в правительстве РФ отметил, что внутри Минкультуры много противоречивых векторов: «Они там между собой не всегда могут прийти к общему знаменателю, но Ольга Борисовна (Любимова. — „Эксперт“) умело умеет ходить между этих капелек дождя».

Между наследием и новыми форматами

С организаторами обсудить мероприятие также оказалось проблематично. По ранее озвученному мнению генерального директора РГБ Вадима Дуды следует, что «ЛитРЕЙВ» является не разрушением традиций, а их самым смелым продолжением. «Мы объединяем вечные смыслы великой литературы с мощной энергией электронной музыки, чтобы доказать: книга — это не архаика, это самый актуальный культурный код», — цитирует его слова сайт библиотеки. Но уже после прошедшего мероприятия в РГБ сообщили «Эксперту», что временно тему не комментируют.

Учреждения культуры сегодня решают сложную задачу: им нужно сохранять наследие и оставаться востребованными у поколения, которое выросло в цифровой среде, поясняет «Эксперту» директор АНО «Ленинка Арт» (в экспертный совет которого входят представители АП) Анна Серебровская.

По ее словам, сегодня музеям, театрам и библиотекам стало важно предлагать форматы, которые отвечают интересам молодого поколения. «Именно поэтому учреждения культуры пробуют новые способы общения с современной молодежью, объединяют разные виды искусства, предлагают посетителям участвовать в творческом процессе. И успех такой работы во многом определяется тем, захочет ли человек вернуться, узнать больше, продолжить знакомство с культурой», — отмечает Анна Серебровская.

Танцевать или не танцевать — вот в чем вопрос

Ключевой вопрос не в том, танцевать ли в библиотеке, а в том, сумеет ли она после мероприятия удержать внимание уже как собеседник, а не как декорация, считает директор Ассоциации «Я — профессионал» Валерия Касамара. Следующим сложным шагом для руководства библиотеки она называет задачу удержать тех, кто впервые переступил ее порог: превратить первый контакт в привычку возвращаться, а интерес к событию — в интерес к книге.

Эксперт рассказала, что в ходе проводимых ею исследований ключевыми ассоциациями с РГБ в молодежном сознании долгое время были старые образы, сформированные еще советскими фильмами, — «это что-то закрытое, научное, куда просто так не придешь». Новые форматы позволяют библиотеке становиться местом притяжения, уверена Валерия Касамара.

«И даже та волна, которую рейв вызвал в социальных сетях, и само упоминание делают Ленинку востребованным у молодежи местом досуга», — отмечает политолог.

По словам Валерии Касамары, московские библиотеки давно открыли свои двери для новой аудитории: молодежь активно посещает лекции и коворкинги, там проводят дни рождения, квесты и другие мероприятия. Для РГБ это тоже не первый эксперимент: в 2025 г. в историческом читальном зале прошла оперная инсталляция Silent Opera, напоминает она. В этот раз РГБ открыла свои двери для тех, кто никогда там не бывал. Это не просто «тусовка» — это первый контакт с библиотекой, считает эксперт.

Библиотеки выходят за рамки книгохранилищ

Сами библиотеки и их позиционирование меняются уже давно, согласна генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян. По ее словам, библиотека всё чаще становится неким гибридом коворкинга, лектория, медиалаборатории, клуба, выставочной площадки и центра местных сообществ.

Эксперт рассказала, что в Ленинке сейчас ведется работа по преобразованию библиотеки в центр притяжения для горожан и для молодежи: в частности, проводятся ночные экскурсии, научные лекции и другие экспериментальные культурные форматы с использованием инструментов дополненной реальности. «В век цифровизации библиотека уже не может оставаться просто хранилищем книг», — отмечает Екатерина Мовсесян.

Это соответствует международным трендам, добавляет эксперт по вопросам городского и регионального развития Мари Чичагова. Ведущие библиотеки мира перестают быть монофункциональными, отмечает она:

Библиотека Лондонской школы экономики открыта для широкой аудитории, а студенты могут прийти туда в любое время суток. Там работают в группах, ходят на мастер-классы, отдыхают и даже спят.

открыта для широкой аудитории, а студенты могут прийти туда в любое время суток. Там работают в группах, ходят на мастер-классы, отдыхают и даже спят. Пекинская городская библиотека в районе Тунчжоу открылась в декабре 2023 г. и за год туда пришли более 3,7 млн человек. Там прошло свыше 3,4 тыс. мероприятий, включая городские концерты и вечера классической поэзии.

в районе Тунчжоу открылась в декабре 2023 г. и за год туда пришли более 3,7 млн человек. Там прошло свыше 3,4 тыс. мероприятий, включая городские концерты и вечера классической поэзии. Тяньцзиньская библиотека Биньхай за первый год приняла более 2,5 млн гостей.

за первый год приняла более 2,5 млн гостей. Библиотека Тюо в японской префектуре Гифу переехала в комплекс Media Cosmos и теперь ее посещают 1,35 млн человек в год. Раньше приходило около 150 тыс.

Политтехнолог Алена Август уверена, что почти всё, что может нативно привести аудиторию в стены библиотеки, уже неплохо. «„Почти всё“ — это то, что не запрещено. И потому не совсем понятны нотации и истерики некоторых культуроохранителей: рейв проходил не тогда, когда мог помешать священной библиотечной тишине, и был отдельным мероприятием. Потом кто-то да тыкнет в историю и зайдет уже поинтересоваться библиотекой в целом», — поясняет она.

Алена Август отмечает, что храмам культуры надо искать подходы к изменившейся аудитории и свое место в изменившемся мире.