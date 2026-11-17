Минобрнауки и Совет Федерации инициируют системное переформатирование рынка образовательных услуг. Главная задача — демонтировать конвейер по выпуску невостребованных гуманитариев и управленцев, перекрыть кислород «псевдовузам» и перенаправить кадры в реальный сектор, ОПК, медицину и образование. Зачистка образовательного рынка от «макулатурных» дипломов неизбежно ударит по бизнес-моделям университетов.

Конец эпохи «масс-маркета»

На протяжении последних десятилетий значительная часть отечественных университетов выживала за счет так называемого образовательного масс-маркета. Подготовка юристов, экономистов и менеджеров не требовала дорогостоящих лабораторий или сложной инфраструктуры, зато обеспечивала стабильный приток денежных средств. Теперь же государство собирается жестко увязать структуру выпуска с реальными потребностями экономики.

Минобрнауки в ручном режиме установило предельные квоты по 40 направлениям подготовки, учитывая специфику каждого региона, удельный вес вуза в локальном приеме, средний балл зачисленных платников и востребованность выпускников на рынке труда. Масштаб секвестра оказался беспрецедентным: суммарное сжатие по регулируемым специальностям достигло почти 97 тыс. мест за год — с 351 тыс. зачисленных в 2025 г. до 253 924 мест в приемную кампанию 2026 г.

При этом, как подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации, инженерно-технический профиль секвестр не затронул, а естественно-научный — затронул минимально. «Эксперт» направил запрос в Минобрнауки.

ЕГЭ на вырост Параллельно с сокращением квот меняются механизмы отбора абитуриентов. Входной барьер последовательно повышается за счет усиления роли профильных дисциплин и роста минимальных баллов ЕГЭ. Существенно расширен перечень направлений, где третий вступительный экзамен становится жестко фиксированным. Физика теперь обязательна на 37 направлениях подготовки вместо прежних 26. В список вошли специальности группы «Машиностроение», включая прикладную механику, мехатронику и робототехнику.

теперь обязательна на 37 направлениях подготовки вместо прежних 26. В список вошли специальности группы «Машиностроение», включая прикладную механику, мехатронику и робототехнику. История стала безальтернативным предметом на 35 направлениях — в том числе по юриспруденции, международным отношениям, рекламе и PR, где ранее вузы могли предлагать выбор между историей и обществознанием.

стала безальтернативным предметом на 35 направлениях — в том числе по юриспруденции, международным отношениям, рекламе и PR, где ранее вузы могли предлагать выбор между историей и обществознанием. Профильная математика закреплена как обязательный экзамен на всех специальностях в сфере информационной безопасности. Одновременно оптимизируется механизм целевого приема: квоты теперь формируются под конкретных работодателей, а данные о таких местах публикуются уже в апреле. На первый взгляд корректировка минимальных пороговых баллов Минобрнауки выглядит косметической: с 40 баллов по большинству дисциплин планка поднялась до 41 балла по физике, 45 — по обществознанию и 46 — по информатике. Однако ведущие университеты традиционно устанавливают собственные, более высокие пороги, и теперь они распространятся не только на бюджетников, но и на коммерческий набор.

Фильтр для «псевдовузов»

Совместный пакет поправок Минобрнауки и Совета Федерации призван изменить сами правила допуска образовательных организаций к работе. О ключевых параметрах готовящегося законопроекта «Эксперту» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, государство намерено радикально пересмотреть подход к лицензированию: перед выдачей разрешений регулятор должен убедиться в реальном наличии у вуза необходимой инфраструктуры и квалифицированного профессорско-преподавательского состава. Разрабатываемый проект закона предусматривает:

Введение серьезного финансового обеспечения. Вместо символических 10 тыс. рублей на счете организация должна будет располагать залоговой суммой, способной покрыть текущие расходы на содержание инфраструктуры и зарплаты преподавателей.

Вместо символических 10 тыс. рублей на счете организация должна будет располагать залоговой суммой, способной покрыть текущие расходы на содержание инфраструктуры и зарплаты преподавателей. Аннулирование лицензии. Если вуз в течение двух лет с момента получения лицензии не сумел пройти государственную аккредитацию, разрешение на работу будет автоматически отозвано.

Если вуз в течение двух лет с момента получения лицензии не сумел пройти государственную аккредитацию, разрешение на работу будет автоматически отозвано. Точечную аккредитацию. Исключается возможность получать аккредитацию сразу по укрупненной группе профессий, а федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) будут актуализироваться гораздо оперативнее.

Исключается возможность получать аккредитацию сразу по укрупненной группе профессий, а федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) будут актуализироваться гораздо оперативнее. Практическую подготовку и очный формат. Для освоения многих профессий станет обязательной практическая подготовка, а по ряду специальностей, в том числе инженерных и медицинских, планируется оставить обучение только в очной форме.

Отдельный блок инициатив касается защиты прав студентов и синхронизации рынка образования с региональными экономиками. Сенаторы намерены четко регламентировать порядок перевода учащихся из частных вузов, не справившихся со своими обязательствами, в государственные университеты.

Кроме того, для открытия нового вуза потребуется заключение Минобрнауки, а при лицензировании частных образовательных организаций предлагается учитывать мнение главы региона. «Региональные власти должны иметь право голоса в вопросе о том, нужен ли на данной территории очередной выпуск юристов или же экономика субъекта испытывает острый дефицит инженеров», — поясняет Лилия Гумерова.

Цена качества

Академический руководитель образовательной программы «Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов отмечает, что рынок труда действительно больше не способен переваривать «тонны макулатуры». Исследования вуза показывают, что разрыв в баллах ЕГЭ среди зачисленных на одно и то же направление — например, в IT или на юриспруденцию, — порой достигает 50 пунктов. Формально выпускники топового университета и слабого регионального или частного вуза получают юридически равнозначные дипломы, но на деле представляют «две разные вселенные», констатирует специалист.

Вместе с тем эксперт предупреждает, что шоковая перестройка может стать болезненной для регионов. Для многих локальных и негосударственных вузов закрытие популярных, но непрофильных направлений способно обернуться финансовым крахом. В результате разрыв в уровне и доступности высшего образования между столицами и провинцией может вырасти, предупреждает Нияз Габдрахманов.

Скепсис у эксперта вызывает и требование обязать вузы владеть учебными корпусами исключительно на праве собственности в течение всего периода обучения студентов. По наблюдениям Нияза Габдрахманова, многие современные и гибкие программы в сфере IT, дизайна или медиа успешно развиваются на арендованных площадках или на базе партнерских технопарков. Принуждение «выкупать стены» свяжет капитал университетов, который логичнее было бы направить на обновление лабораторной базы и повышение зарплат сильным педагогам, уверен он.

Наиболее острые дискуссии вызывает планируемый запрет на заочную форму обучения по ряду специальностей, прежде всего инженерных и медицинских, с одновременным введением обязательной практической подготовки. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, член Общественного совета при Минобрнауки Вениамин Каганов рассматривает эту меру как вынужденный шаг для преодоления дефицита ориентированных на практику кадров. По его мнению, инициатива Совета Федерации нацелена на получение измеримых экономических эффектов и окончательное искоренение практики «продажи дипломов».

Нияз Габдрахманов опасается, что запрет на заочное освоение ряда профессий может перекрыть социальные и профессиональные лифты для тысяч действующих рабочих и техников, которые уже трудятся на реальных производствах и получают высшее образование без отрыва от станка. Отсекая от инженерных факультетов людей с богатым практическим опытом, система рискует вместе с профанацией образования отсечь часть наиболее мотивированных кадров, уверен он.