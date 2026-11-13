В Казани завершилась первая Международная строительная неделя БРИКС — ключевое отраслевое событие, которое объединило представителей власти, девелоперов, инвесторов, архитекторов и производителей из России, стран БРИКС и СНГ. «Эксперт Урбан» спросил у его участников, какие технологии, документы, нормы российской индустрии развития городов готовы для экспорта и могут быть актуальны странам БРИКС уже сейчас.

Комплексные программы и управление хаосом

Эксперты отмечают, что странам БРИКС, где остро стоят вопросы урбанизации, территориального неравенства и развития малых городов, Россия может предложить готовые технологии пространственного планирования, конкурсного финансирования, вовлечения жителей и создания новых центров экономического роста. Причем речь идет о решениях, уже проверенных в сотнях российских городов.

Сергей Кузнецов Архитектор будущего ВЭБ.РФ, управляющий партнер КБ «Стрелка» Прежде всего, это мастер-планирование и его цифровизация, а также цифровые инструменты градостроительного планирования в целом. В России, и особенно в Москве, достигнут очень высокий уровень развития этих компетенций. Подобный опыт есть не во всех странах, поэтому он вполне может стать полноценным экспортным продуктом. Второе направление — архитектура, развитие профессиональных сообществ и реализация сложных инженерных и инфраструктурных проектов. У нас накоплен значительный опыт работы с задачами самого разного масштаба и уровня сложности.

Алексей Муратов Партнер КБ «Стрелка», главный редактор «Эксперт. Урбан» За последние 10 лет российская урбанистика сформировала несколько интересных продуктов, которые имеют превосходный экспортный потенциал. Первое — управленческие практики и комплексные программы благоустройства, например «Моя улица», которая позволяла приводить в порядок сотни улиц в год, федеральная программа по формированию комфортной городской среды, которая охватывает сотни городов. Второе — мастер-планирование. Практика, которая была поддержана президентом России и во многом благодаря ему теперь приходит к законодательному закреплению, должна быть интересна для глобального рынка, поскольку позволяет эффективно решать вопросы инфраструктурного развития, ликвидировать отставание в качестве и уровне жизни в городах. Это уже показывает программа мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике. Третье — туристические схемы. Сейчас КБ «Стрелка» совместно с Республикой Беларусь разрабатывает туристическую схему Белорусского Полесья, надеемся, получится интересный документ, который подтвердит экспортный потенциал этого продукта. Наконец, КРТ. Комплекс документов и инструментов, разработанных Минстроем, ДОМ.РФ, в том числе при нашем участии, связан с развитием территорий, формированием городской жилой многофункциональной застройки, и это также релевантный опыт для стран Глобального Юга, многие из которых сталкиваются с дефицитом жилья, блокированием возможностей для развития в связи с многочисленными частными инвесторами и запутанными правами собственности.

Александр Панин Член Общественного совета при Минстрое России, директор Центра геодемографии и пространственного развития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Россия обладает мощной научной и практической школой пространственного развития и геоурбанистики. В советское время мы научились осваивать огромные территории, создавать новые города, промышленные центры, наукограды и развивать всю систему расселения. Особую ценность для стран БРИКС представляет современный российский опыт в области формирования городской среды: федеральный проект ФКГС, Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах, голосование жителей. Только в 2026 г. в голосовании участвовали почти 16 миллионов человек. Мы научились соединять государственные инвестиции, профессиональные компетенции и инициативу граждан.

Петр Кудрявцев Урбанист, социолог, основатель CM International Главное, чему мы могли бы научить коллег в странах БРИКС, — это умению наводить порядок в условиях хаоса, сжатых сроков и дефицита бюджетов. Московский градостроительный опыт сейчас активно адаптируется и переносится на другие города как внутри страны, так и за рубежом. Мы знаем, как превратить устаревшие СНиПы в современные дизайн-коды с учетом особенностей менталитета и климата. На основе Стандарта КРТ и московских практик реновации создана база для «мягкой» перестройки городов. Это готовое решение: как посреди хаотичной застройки быстро проложить понятные кварталы, сделать удобные улицы без дорогого и глобального сноса. Менять постепенно облик городов стран БРИКС можно и с помощью конкурсной практики, которая очень популярна в Москве.

Мастер-девелопмент

Девелоперы согласны: наибольший экспортный потенциал российской индустрии развития городов — в комплексных решениях: от планирования территории и проектирования до строительства и последующей эксплуатации. Для стран БРИКС, где растут города и потребность в доступном качественном жилье, особенно актуальны технологии, позволяющие контролировать сроки, стоимость и качество проектов.

Наиль Галеев Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» В первую очередь это информационное моделирование зданий, цифровое управление стройкой и индустриальное домостроение: сборные конструкции, префабрикация инженерных узлов, модульные решения. Российские компетенции в этих направлениях можно предлагать зарубежным партнерам уже сегодня — вместе с проектированием, обучением специалистов и сопровождением внедрения. При этом конкретные решения необходимо адаптировать к местному климату, сейсмике, доступным материалам и экономике строительства. В приоритете — все тот же комплексный подход, или мастер-девелопмент, который становится доступен не только в Москве, но и в других регионах страны и становится частью большой стратегии по развитию городов. Задача — не просто построить дома, а создать жизнеспособную среду. В основе — подготовка земельного участка под ключ: покупка земли на ранних стадиях, прокладка инженерных коммуникаций, строительство социальной инфраструктуры.

Иса Магомедов Экс-главный архитектор Дербента, основатель бюро Godekan Мастер-девелопмент, который уже применяют не только в Москве, но и в других регионах и городах, в том числе в Дербенте, позволяет комплексно подойти к развитию города: девелопер делает мастер-план территории, делит ее на лоты, определяет для каждого этажность, особенности застройки, экономическую модель и передает лоты отдельным девелоперам в субаренду. То же самое может делать и муниципалитет. Таким образом, каждый девелопер становится сопричастным к реализации одной большой стратегии. Это позволяет делать проекты многофункциональными, поскольку лоты передаются не только под жилье, но и под торговые центры, отели, общественные пространства. Такая модель позволяет собирать пазл с разными акторами, где каждый занимается своим делом, а картина получается общая.

Фото: пресс-служба Строительной недели БРИКС

Нормы и ГОСТы

Еще одно перспективное направление — документы и методики комплексного развития территорий. В частности, подходы к формированию кварталов, доступности социальной инфраструктуры, организации общественных пространств и уличной сети.

Наиль Галеев Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Перспективны российские наработки в области безопасности зданий, энергоэффективности, долговечности конструкций и строительства в сложных климатических условиях. Конечно, нормативная база не переносится из одной страны в другую автоматически. Практический путь — совместная работа специалистов, сопоставление требований, испытания и адаптация отдельных технических решений к национальному регулированию. Российская индустрия развития городов уже сегодня располагает технологическими решениями, стандартами и методическими документами.

Михаил Викторов Президент НОТИМ (Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования) Уровень развития систем автоматизированного проектирования, в том числе территориального, уже полностью соответствует общемировым требованиям. У российских вендоров есть сильная база практического опыта, поскольку Россия — страна большая, и объемы проектирования и строительства у нас колоссальны. Поэтому отечественное ПО, системы автоматизированного проектирования — тоже предмет экспорта.

Александр Лукьянов Генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Приоритетными направлениями представляются информационное моделирование, цифровое управление строительством и стандартизация «зеленого» строительства. Одним из основных направлений является экспорт стандартов Единой системы информационного моделирования (ЕСИМ). В настоящее время сформирован базовый комплект действующих национальных стандартов, определяющих общие подходы к применению технологий информационного моделирования в градостроительной деятельности. Межгосударственный ГОСТ 35329–2026 устанавливает методику оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации «зеленых» многоквартирных домов и также может использоваться странами — участницами БРИКС при развитии строительной отрасли. Технологическую часть предложения могут составить российские программные решения для цифрового управления строительством. В частности, «Цифровой контроль строительства» (разработчик — «ДОМ.РФ Технологии»): на его основе можно прорабатывать проекты внедрения у зарубежных заказчиков, предусматривая локализацию, настройку процессов и интеграцию с используемыми информационными системами.

Фото: пресс-служба Строительной недели БРИКС

Кадры и качество продукта

Есть запрос не только на комплексные программы и цифровые решения, но и на людей. К 2030 г. странам БРИКС потребуется более 15 миллионов инженеров и архитекторов для реализации совместных мегапроектов — от транспортного коридора «Север — Юг» до новых городов в Африке и Латинской Америке. А это значит, возрастает спрос на профориентацию.

Светлана Кузьменко Помощник министра строительства и ЖКХ России, ответственный секретарь Общественного совета при ведомстве Мы уверены, что готовить кадры нужно со школы, причем с младших классов. Такой опыт у нас есть — это проект «Я — строитель будущего!», методиками которого мы готовы поделиться. У нас есть опыт профориентационных обменов на уровне школ и вузов, мы предложили готовое коробочное решение на базе лучших лагерей «Артек» и «Орленок», а также опыт специальных строительных смен «Строители будущего», итог которых — реальные проекты для наших девелоперов. Не в последнюю очередь актуальны не просто отдельные решения, но и умение объединять их в сильном и конкурентоспособном продукте в разных направлениях отрасли — от цифровизации до архитектурной практики, от событий, где можно обменяться опытом, до позиционирования на рынке.