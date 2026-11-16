После начала СВО в 2022 году Россия, казалось, лишилась символов целой эпохи: легендарных пивных брендов Heineken и Carlsberg, ресторанов McDonald’s, собиравших в начале 1990-х многокилометровые очереди, и даже творожков «м-м-м, Danone!». Но катастрофы не произошло — жителям страны все так же есть что (и где) съесть и выпить, а российскому рынку перемены пошли на пользу.

Жизнь после брендов

В пивоваренной компании «Балтика» о бывших иностранных владельцах вспоминают с некоторым неудовольствием. Датская Carlsberg, уходя из России, продала «Балтику» менеджерам компании. Иностранные бренды Carlsberg забрала с собой, в стране остались заводы и локальные марки («Балтика», «Жигулевское», «Невское», «Дон» и проч.).

«В то время, когда „Балтика“ принадлежала международной компании, ежегодные инвестиции в обновление технологических фондов составляли 1,5–2 млрд руб. Этого было недостаточно, — рассказали „Эксперту“ в пресс-службе компании. — Когда в 2023 году компания стала российской, мы активно занялись обновлением производств. За первые два года мы уже вложили в развитие заводов примерно 10 млрд руб., открыли новые линии, провели модернизацию оборудования».

Как результат: чистая прибыль «Балтики» в 2025 году достигла 13,3 млрд руб. против убытка в 6,7 млрд руб. годом ранее. Наибольший рост продаж в продуктовой линейке компании показали новые локальные бренды: Krone Blanche Biere (120%), Greenbeat (36,5%), Tony’s Garret (19,5%).

Rusprofile называл «Балтику» лидером среди производителей пива по выручке за 2025 год с показателем в 145,9 млрд руб. (в 2022 году, для сравнения, доход «Балтики» составил 100,7 млрд руб.). На втором месте в этом рейтинге, к слову, компания «Пивоварни Бочкарев», ранее известная как ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». Нидерландский Heineken продал семь пивоваренных заводов группе «Арнест» за €1 и обязательство погасить долги предприятий. Несмотря на потерю международных брендов, экс-«Хейнекен» в 2025 году произвел продукции на 62,2 млрд руб. (выручка в 2022-м, для сравнения, — 42 млрд руб.).

Своими руками

«Инвестиции в развитие были де-факто остановлены в 2022 году, — вспоминают в компании „Логика молока“, объединяющей бывшие российские активы корпорации Danone. — Остро стояли вопросы замещения ряда компонентов и технологий, которые раньше компания получала от французов». Однако «компания оставалась одним из крупнейших игроков отрасли, играющим существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Это создавало определенные ожидания у государства, отрасли, бизнес-партнеров и потребителей».

В 2024 году производственные площадки по переработке 1 млн т молока в год, некоторые бренды (например, «Даниссимо») и прочие российские активы Danone перешли под контроль бывшего заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова. «Мы совершенно четко зафиксировали, что покупаем именно активы. Опционы, временное управление, обратный выкуп и любые подобные схемы исключались в принципе. Такая постановка вопроса позволила новой команде сосредоточиться не на выживании, а на развитии», — поделились в компании.

И если в 2021 году выручка производителя была на уровне 109,9 млрд руб., то в 2025 году она выросла до 161,1 млрд руб., указывает собеседник «Эксперта». По итогам прошлого года «Логика молока» вернула лидерство в рейтинге топ-30 переработчиков молока по выручке по версии «Милкньюс» и Streda Consulting, обогнав «Вимм-Билль-Данн» (управляет российскими активами PepsiCo). А «Даниссимо» удерживает первую строчку в пятерке самых популярных творожков, следует из подсчетов аналитической компании NTech.

Вкусно и прибыль

Самый, пожалуй, заметный пример «приземления» международных брендов — трансформация российской сети McDonald’s во «Вкусно — и точка». Активы приобрел бывший франчайзи из Сибири Александр Говор, точная сумма сделки не раскрывалась.

В 2021 году у McDonald’s в России было 850 предприятий быстрого обслуживания, а размер сети «Вкусно — и точка» на октябрь 2026-го — 1002 ресторана. Выручка компании за пять лет увеличилась в 1,7 раза (до 218,6 млрд руб.). Прибыль выросла в 7 раз (до 14,4 млрд руб.).

Российский бизнес доказал свою высокую адаптивность, говорит управляющий партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Инфраструктура, построенная западными корпорациями, перешла в руки локальных собственников в рабочем состоянии, ключевые технологические процессы сохранились, подчеркнула эксперт. Потребитель не остался без привычного сервиса, а российские предприниматели получили уникальный опыт управления гигантскими системами без внешней поддержки, указывает она.

Многие иностранные компании ранее поставляли свою продукцию в Россию, не инвестируя в местное производство. Но и после их исчезновения с рынка потребитель не остался без любимых категорий товаров. В 2021 году лидером по продажам виски в России был шотландский Bell’s от компании Diageo. Но в 2022 году компания запретила его экспорт в РФ. Многие другие популярные бренды теперь поставляют по параллельному импорту — эти сорта виски стали дороже и продаются не везде.

Зато теперь первые на рынке — виски Fowler’s от ГК «Ладога» из Санкт-Петербурга. В 2025 году, по данным алкогольного рэнкинга «Клуб Миллионеров A.LIST», в России было продано 8,92 млн л этого напитка (13,5% рынка), рост за год составил масштабные 63%. На третьем месте в рэнкинге — виски Steersman из подмосковного Дмитрова. Пятое место — за Nucky Thompson из Ставропольского края.

Суверенные стандарты

Массовый российский потребитель если и тосковал по зарубежным маркам, то недолго. При выборе бренда покупатель в первую очередь обращает внимание на оптимальное сочетание цены и качества, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его мнению, «российские компании успешно справляются с задачей обеспечить это сочетание: наращивают мощности, расширяют линейки и выпускают продукцию, которая востребована у покупателей».

В «Логике молока» сообщают, например, что линейка продуктов компании постоянно меняется в зависимости от рыночных трендов и трансформации вкусовых предпочтений россиян. В 2024–2025 годах R&D-команда производителя выпустила на рынок порядка 100 новинок. «Логика молока» разработала ряд высокобелковых функциональных напитков, вышла в категорию мороженого, полутвердых и сливочных сыров. «Мы разработали собственные стандарты пищевой ценности, которые прошли аудит ФИЦ питания и биотехнологии, непрерывно совершенствуем нашу систему качества», — рассказывают в компании.

В «Балтике» указывают, что вслед за обретением независимости компании пришлось заняться пересмотром и возрождением рецептур: «Зарубежное руководство стремилось к максимальной экономии, и после смены управления мы вернулись к ранее существовавшим вариантам и даже улучшили их. Мы расширили свою знаменитую номерную линейку, которая после обновления рецептур и дизайна стала относиться к премиум-сегменту. Кроме того, в 2026 году мы создали крафтовый проект премиум-класса „Балтика Brew“, посвященный сохранению исторических сортов и созданию новых».

Места заняты

Этап потребительского импортозамещения завершился: пустые ниши после ухода международных компаний в целом заполнены, говорит Ольга Сумишевская. Российский продовольственный рынок является одной из наиболее локализованных отраслей в стране, согласен директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Ближайшие годы будут не про замену иностранных брендов российскими, а про развитие наиболее эффективных бизнес-моделей для удержания и усиления позиций, считает Сумишевская. Так, после резкого всплеска количества брендов «колы» началось их снижение. Если в 2024 году на рынке было представлено 543 бренда, то в 2025-м — уже 453, свидетельствуют данные NTech.

Кроме того, российские преемники активно инвестируют в развитие бизнеса. Например, в «Логике молока» приняли стратегию развития до 2030 года объемом более 120 млрд руб., в планах развитие и модернизация производств, НИОКР и инновации, укрепление позиций на российском и международных рынках, напомнили в компании.

«Вкусно — и точка» объявляла о планах реинвестировать бо́льшую часть прибыли в создание своего ПО и развитие идеи «ресторана будущего». На рынке общепита сейчас идет консолидация и борьба форматов и каналов, обращает внимание Сумишевская. Главным конкурентом ресторана становится готовая еда из магазина и доставка, поясняет она. Традиционный общепит (рестораны, кафе) в ближайшие годы будет сокращаться, уступая трафик рынку готовой еды, в который инвестируют крупнейшие ритейлеры, соглашается Артур Гафаров.

«Балтика» делает ставку на модернизацию предприятий и развитие направления лимонадов и питьевой воды. «Пивоварни Бочкарев» обещают направить 40 млрд руб. на расширение производства, маркетинг новых брендов и возрождение старых: пива «Окское» и «Степан Разин». Потребительский рынок в России остается открытым, но и весьма конкурентным, подчеркивает Станислав Богданов: если зарубежные бренды решат вернуться, им придется побороться за потребителя с отечественными марками, которые уже заслужили доверие.