В китайском Шэньчжэне прошел первый в истории саммит лидеров России, Китая и США. Президент РФ Владимир Путин назвал прошедшую встречу полезной и позитивной. Он рассказал о приглашении представителей Европы в Москву, об ответе на удары по Крымскому мосту и о «новой Ялте». Пресс-конференция длилась больше часа.

О ходе переговоров

Переговоры прошли в формате «свободной дискуссии», которая создала условия для подготовки дальнейших решений. «Вряд ли это кто-то ожидал, но председателю КНР удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал глава государства.

В целом встреча была позитивной. «Все темы обсуждались своевременно», — отметил Владимир Путин.

Что обсуждали стороны:

О возможном реформировании и увеличении потенциала ООН. «Мы все признаем, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня», — сказал Владимир Путин.

О вопросах безопасности и о недопущении распространения ядерного оружия.

О некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства: «Мы поддерживаем соблюдение всех норм международного морского права».

О деятельности МУС, «который явно выходит за рамки своих компетенций» и принимает политические решения: «В целом все согласились», — заключил глава государства.

Целью встречи Владимир Путин назвал поиск приемлемых решений в сфере безопасности. «Но мы не договаривались, что в этом формате мы будем собираться регулярно», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, положит ли трехсторонняя встреча начало для развития нового формата. «Первая часть вашего вопроса: была ли это просто картинка или это начало какого-то нового формата? И не то, и не другое. Это не картинка, это серьезная совместная работа», — сказал Владимир Путин журналистам.

Про Украину

Владимир Путин заявил, Россия согласилась с предложенными США компромиссами по Украине еще в Анкоридже и с тех пор не меняла свою позицию, но Европа и Киев не спешат соглашаться с ними. По мнению президента РФ, уступки, о которых идет речь, со стороны Киева и европейских стран будут возможны, если они осознают реалии.

«Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и, скажем, в данном случае их европейские спонсоры согласиться с этими компромиссами. То есть хотят ли они мирными средствами достичь договоренностей по прекращению боевых действий, по прекращению войны. Судя по тому, что мы видим, на данный момент — нет. Но посмотрим: всё течет, всё меняется», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что у нынешних украинских властей нет стимулов для прекращения боевых действий и создания условий для долгосрочного мира, поскольку в таком случае им придется проводить выборы. По мнению Владимира Путина, сохранить власть для них будет проблематично, если только не «подтасовывать всё грубо». «А значит, [киевский режим] не сохранит и источники доходов, получаемые ими от войны, разворовывая и народное достояние самих граждан Украины, и помощь, которую они получают с Запада», — добавил он.

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошли 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Встреча продолжалась около 1,5 часа. По итогам переговоров лидеры подписали совместную декларацию о мире. В ней РФ, Китай и США подтвердили намерение содействовать реформированию ООН и планы увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки. Также декларация содержит призыв к МУС и подобным структурам не злоупотреблять своими полномочиями и договоренность вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Про «новую Ялту»

Владимир Путин прокомментировал исторические параллели трехстороннего саммита в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 г.

«А что плохого было в Ялте? Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней: ксенофобии, русофобии и других фобий. Чтобы мы говорили об искоренении всего того, что связано было с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и его режимом. Что здесь плохого?» — подчеркнул он.

Кроме того, конференция 1945 г. позволила создать условия для появления ООН, продолжил президент РФ. По его словам, благодаря этим договоренностям мир уже 80 лет живет без крупных глобальных военных потрясений, хотя региональные конфликты и случаются.

Наконец, обратил внимание Владимир Путин, в Ялте не было попыток разделить мир на зоны влияния. «Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда? Продолжать войну что ли? В Ялте зафиксировали реалии. И в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями», — заключил российский лидер.

«Договариваться не будем»: Владимир Путин отреагировал на удары по Крымскому мосту

Президент обсуждал с Советом безопасности возможность прекращения огня в ряде сфер, но после ударов по Крымскому мосту «договариваться не будем», подчеркнул Владимир Путин. Он назвал мост «исключительно гражданским объектом»: его не использовали даже для перевозки нефти и нефтепродуктов, тем более — для транспортировки боеприпасов.

«Будем отвечать на эти удары. Хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим», — предупредил президент.

Глава государства пообещал восстановить Крымский мост. По его словам, автомобильной части моста был «нанесен серьезный ущерб», а его железнодорожная часть уже восстановлена.

За последнюю неделю Крымский мост подвергался атакам ВСУ трижды: в ночь на 16, 17 и 19 ноября. В результате произошедшего никто не пострадал. Автомобильное движение по мосту было приостановлено 17 ноября. Минтранс тогда рекомендовал автомобилистам не выезжать в его сторону. Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что «отдельные элементы» Крымского моста могут ввести в эксплуатацию через 1–2 месяца. Движение по первому пути железнодорожной части моста открыто, сообщил журналистам вице-премьер Андрей Никитин.

Про G20 и диалог с Европой

В ходе встречи в Китае Дональд Трамп еще раз позвал Владимира Путина посетить саммит G20 в США. Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашения, но добавил, что не хотел бы часто выезжать за пределы России.

«Я должен исходить прежде всего из того, что в стране происходит. Как бы совсем уж часто частить и выезжать за границу не всегда для меня комфортно», — пояснил президент РФ.

Владимир Путин также рассказал о призывах американцев «наладить отношения с Европой» и напомнил, что эскалация произошла не по вине Москвы. По его мнению, «эту политическую диарею надо прекращать». Президент РФ признал, что сначала следовало бы наладить диалог с Европой, а уже потом взаимодействовать с ней на международных площадках, включая G20.

Кроме того, США просят РФ согласиться на участие европейцев в переговорах по Украине. «Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позиции. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», — рассказал Владимир Путин.

Обсуждать вопросы безопасности в Европе без европейцев было бы странно, добавил он. «Должна быть обеспечена и безопасность России, должна быть обеспечена и безопасность самой Украины. Это правда. Как она должна быть обеспечена? Это вопрос. И поэтому мы согласились с предложением американских переговорщиков о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность», — сказал президент, отметив, что согласие Москвы с этим предложением Вашингтона вызвало «истерику в некоторых европейских столицах».

Президент России также рассказал, что в полушутку на встрече обсуждалось выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира. Он напомнил, что Нобелевский комитет пользуется деньгами, которые Альфред Нобель изначально заработал в России. При этом Владимир Путин усомнился в ценности премии в ее текущем виде, когда решения о ее присуждении принимаются по политическим соображениям. Он также напомнил, что у России есть свой представительный комитет, который вручает премии за конкретные дела в сфере обеспечения международной безопасности. Речь идет о премии мира им. Л.Н. Толстого, которая была учреждена в 2022 г. и впервые вручена в 2024 г.