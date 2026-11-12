В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более двух часов. Собрали главное, что обсуждалось на переговорах.

Успехи на гуманитарном треке

«Как минимум на одном треке у нас есть результат положительный — на гуманитарном треке», — заявил Владимир Путин, уточнив, что речь идет об обмене военнопленными.

То, что предстоящий обмен пленными свидетельствует о прогрессе в урегулировании, подтвердил и Стив Уиткофф.

Что известно о предстоящем обмене О том, что Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными, помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по итогам переговоров в Абу-Даби. Конкретные параметры пока не раскрывались. В Генштабе ВС РФ уточнили, что обмен затронет более 1 тыс. человек с каждой стороны. И допустили, что он может состояться в ближайшие две-три недели после согласования всех процедур.

Российский лидер попросил американских переговорщиков передать слова благодарности президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины и первой леди США Мелании Трамп — за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек Херсонской области.

Владимир Путин также предложил провести гуманитарную операцию в Константиновке (ДНР; Минобороны РФ сообщило о взятии города под контроль 4 июля) по опыту сотрудничества в Алешках. По словам главы государства, сейчас в Константиновке остаются около 400–500 гражданских. Владимир Путин выразил готовность обеспечить безопасность со своей стороны — на разминирование подходов к городу потребуется пять дней.

Вопрос территорий

Джаред Кушнер выразил надежду, что сегодня сторонам «удастся найти решение» по территориальным вопросам.

Обсуждение так называемых серых зон в украинском конфликте всегда приводит к спорам и неустойчивости, отметил президент России. И подчеркнул, что для Москвы важнее люди и их возможность «жить по своим ценностям».

«Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон, и это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия — линия государственной границы. Потому что будет тогда понятно: здесь — вы, здесь — мы», — сказал Владимир Путин.

Сохранение серых зон приведет к тому, что никакого длительного мира не будет. «Мне бы хотелось, чтобы он [мир] был вечный», — заявил глава государства.

О роли европейцев в урегулировании конфликта

Европа должна определиться, хочет ли она мира или войны на Украине, отметил Владимир Путин. По словам американских переговорщиков, Вашингтон видит огромное желание Европы положить конец конфликту на Украине.

«И мы готовы с ними, конечно, работать», — отметил президент РФ. При этом он назвал размещение европейских войск неприемлемым для России. «Что мы слышим от них [европейцев]? Что после заключения мира они сразу введут войска на территорию Украины», — сказал президент РФ.

Но вероятное присутствие зарубежных войск будет угрозой нацбезопасности России — они станут законной целью российской армии и «война тут же возобновится», предупредил глава государства.

Когда Европа сможет сесть за стол переговоров Одной из целей своих поездок в Москву Джаред Кушнер называл подключение европейцев к обсуждению ситуации на Украине. На встрече в Абу-Даби их за столом переговоров не было — европейцев лишь проинформировали по окончании встречи, отметил Стив Уиткофф. Сесть за стол переговоров европейцы смогут только тогда, когда у них «проснется совесть», сказал Владимир Мединский по окончании встречи в Абу-Даби. По его словам, Москва не получила «ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения» от европейской стороны. В МИД РФ допустили, что в случае, если европейские представители сядут за стол переговоров, может произойти откат и срыв усилий.

Россия никогда не закрывала диалог с Европой, подчеркнул Владимир Путин.