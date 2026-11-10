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Инвесторы не поверили в прорыв на переговорах о ситуации на Украине

Павел Веревкин

Павел Веревкин

Руководитель аналитического отдела брокерской компании «КИТ Финанс»

Инвесторы начали покупать акции после появления информации о дате трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Но уже 9 ноября началась осторожная фиксация спекулятивной прибыли, которая может усилиться при отсутствии прогресса в переговорах. Инвесторы готовы переводить капитал в более надежные инструменты.

КОНТЕКСТ

Российский рынок акций к вечеру во вторник, 10 ноября, дрейфует в минусе вместе с подешевевшей нефтью. Январский фьючерс на Brent откатился ниже $90 за баррель. Инвесторы ожидают итогов первого дня трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Индекс Мосбиржи торгуется чуть ниже отметки 2450 пунктов (−0,9%).

Российский рынок акций второй день подряд потихоньку ползет вниз в ожидании итогов переговоров в Абу-Даби. После новостей о дате встречи индекс Мосбиржи с 5 ноября 2026 г. прибавил на пике 2,9%. Затем последовала фиксация спекулятивной прибыли. Вчера, 9 ноября, индикатор снизился на 0,7%, а сегодня, 10 ноября, к окончанию основных торгов в 19:00 мск — еще на 0,9%.
Отчасти снижение рынка акций обусловлено продолжающимися распродажами нефти. Если бы рынок закладывал в котировки сценарий дипломатического прорыва, падение нефтяных цен было бы проигнорировано.
Осеннее ралли отечественного рынка акций (с 27 августа по 28 октября индекс Мосбиржи вырос на 24%) во многом опиралось на спекулятивные геополитические надежды и эффект низкой базы. Сейчас эти драйверы уже во многом отыграны.
Если по итогам встречи в Абу-Даби не поступит обнадеживающей информации, то с большой вероятностью снижение рынка акций усилится. Ранее рынок почти всегда подрастал перед переговорами по поводу ситуации на Украине, но уходил в коррекцию, если они завершались без конкретных результатов.
В целом же в отсутствие реальных внешнеполитических договоренностей и при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Банка России фиксация прибыли по акциям и переток ликвидности в другие сегменты рынка остаются базовым сценарием на ближайшую перспективу.
Инструменты денежного рынка, срочные депозиты и высоконадежные облигации могут обеспечить высокую доходность при сравнительно низком риске, в то время как рынок акций рос преимущественно на ожиданиях геополитического потепления, которые пока не сбываются.
Теги
Переговоры Индекс Мосбиржи Экономика Политика

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