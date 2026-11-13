Меняя маркетплейс, продавец теряет позиции, которых добивался годами работы и вложений. На новой площадке ему приходится заново инвестировать в продвижение и выстраивать репутацию. Минэкономразвития намерено изменить данную ситуацию — это пойдет на пользу как участникам рынка, так и потребителям.

Контекст Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая 11 ноября в Национальном центре «Россия» на Дне платформенной экономики, указал на риски ее роста: «Платформенная торговля — это уже основной способ торговли непродовольственными товарами в нашей стране. Здесь возникает гораздо больше острых углов и влияние на всю жизнь людей резко возрастает, поэтому зрелость самой платформенной экономики предопределяет большие ограничения в каких-то сферах». По мере роста платформ всё более важной становится задача поддержания конкуренции между ними и снижения рисков монополизации рынка, сказал он. В случаях, когда платформа становится единственным окном выхода на рынок, она может злоупотреблять своим положением и извлекать выгоду за счет поставщиков и потребителей. «Поэтому через поддержание конкуренции и ограничение возможностей для такого „платформенного феодализма“ государство здесь должно себя проявлять», — пояснил Максим Орешкин. Трудности перехода предприятия с одной цифровой платформы на другую можно сравнить с современным крепостным правом, отметил министр экономического развития Максим Решетников в своем выступлении на Дне платформенной экономики. «Максим Станиславович [Орешкин] правильно произнес термин „феодализм“. А я бы произнес другой термин из этой же эпохи: вопрос не феодализма, а, может быть, больше крепостных. Мы не против того, чтобы не было „феодалов“, мы за то, чтобы не было „крепостных“», — сказал он. Министр разъяснил, что когда предприятие привязано к платформе, платформа держит базу клиентов и нет возможности перенести карточку товара с одной платформы на другую, то это, по его словам, можно сравнить с современным крепостным правом. «Поэтому надо подумать об этом, как сделать вот этот трансфер данных, переносимость, при этом не разрушив, разумеется, стимулы платформ инвестировать», — подчеркнул Максим Решетников.

В чем суть «платформенного феодализма»

На Дне платформенной экономики прозвучали формулировки, точно описывающие назревшую проблему. Максим Орешкин предупредил о рисках «платформенного феодализма», а Максим Решетников сравнил с современным крепостным правом ситуацию, когда продавец привязан к платформе, которая владеет базой клиентов и не может перенести карточку товара на другую площадку. При этом министр подчеркнул, что обеспечить переносимость данных нужно, не разрушив стимулы платформ инвестировать. Минэкономразвития не выступает против «феодалов» — мы добиваемся того, чтобы не было «крепостных». В чем причина проблемы?

Начиная работу на маркетплейсе, селлер постепенно формирует свой главный актив — историю деятельности на этой площадке. Он инвестирует в карточки товаров и рекламу, поддерживает качество сервиса и выстраивает репутацию среди покупателей. Однако вся эта история хранится на платформе и фактически принадлежит ей. При уходе продавец не может перенести ее целиком: забрать с собой удается лишь изображения и описания товаров, но не сами карточки с накопленными отзывами и рейтингом. На новой площадке ему приходится начинать практически с нуля. Именно в этом и проявляется современная, переосмысленная форма крепостной зависимости.

Ключевой фактор успеха на маркетплейсе — позиция товара в поисковой выдаче и рекомендациях. Ее определяют алгоритмы платформы на основе накопленной истории продавца: рейтинга, отзывов, объема продаж, скорости доставки, доли возвратов. Чтобы попасть в верхнюю часть выдачи, где совершается основная часть покупок, требуются годы работы и значительные вложения в рекламу, сервис и продвижение. Покидая площадку, продавец теряет эту позицию. На новой платформе его товары оказываются в конце выдачи, где их почти не видят, и ему приходится заново вкладывать ресурсы, чтобы вернуть внимание покупателей.

Платное продвижение не заменяет накопленную историю продавца. Позиция в выдаче складывается из совокупности факторов, а рекламные вложения дают результат только при конкурентоспособном предложении.

Как решить проблему «крепостного права» селлеров

Технических барьеров для решения этой задачи нет. Существующие технологии позволяют организовать перенос истории селлера на другую платформу так, чтобы ему не приходилось начинать работу заново. Это усилит конкуренцию как между платформами, так и между продавцами, а в конечном счете выиграет покупатель. Для этого необходимы понятные правила перехода селлеров между платформами, и Минэкономразвития сейчас их прорабатывает.

Мы провели консультации с участниками рынка, и в ходе предварительного обсуждения существенных препятствий выявлено не было. При этом действовать нужно последовательно и взвешенно, чтобы избежать негативных последствий для рынка. Необходимо проработать детали, которые обеспечат продавцам удобный «переезд», и на это потребуется время. В частности, обсуждается, какой набор сведений подлежит переносу: срок работы продавца на рынке, информация о товарах, отзывы покупателей и другие данные.

Важно, что уже сформировалось общее понимание: двигаться в этом направлении и вырабатывать правила для платформ и селлеров необходимо. В результате отношения в платформенной экономике станут более зрелыми, конкуренция — более здоровой, а стимулы инвестировать в развитие сохранятся.

В ближайшее время мы продолжим консультации, чтобы детально учесть позицию платформ. Предстоит обсудить затраты на внедрение новых механизмов, вопросы правоприменения и другие чувствительные аспекты.

Мы смотрим на перспективы с оптимизмом. Аналогичный принцип уже применяется для развития конкуренции в банковском секторе: кредитная история клиента не привязана ни к конкретному банку, ни к одному бюро кредитных историй. Это решение потребовало серьезной проработки, но в итоге позволяет объективно оценивать финансовое положение заемщика. Уверен, что и для проблемы «крепостного права» селлеров будет найдено эффективное решение.