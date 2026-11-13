Контекст Основатель Nvidia 63-летний Дженсен Хуанг был вынужден уйти с постов гендиректора, президента и члена совета директоров основанной им компании. Это произошло после громкого скандала вокруг его внебрачных связей. СМИ сообщили, что у него были отношения с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. 8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. МИД КНР заявил, что считает клеветой утверждения о работе Элис Хуанг на китайскую разведку. Сразу 3 комитета палаты представителей США вызвали Дженсена Хуанга для дачи показаний. Генпрокурор Тодд Бланш заявил, что Минюст ведет расследование, но не утверждает, что Элис — китайский шпион. Журналисты The New York Times сообщили также про роман Дженсена Хуанга со своей подчиненной, вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. Непосредственно перед отставкой Хуанга стало известно, что у него была и третья любовница — неназванная сотрудница Nvidia. Акции Nvidia, начавшие падать с начала скандала, в ходе торгов 12 ноября усилили снижение на новостях об отставке Хуанга, рухнув в моменте более чем на 14%. С октября, когда акции Nvidia находились на историческом максимуме в $243 за штуку, падение превысило 30%.

Что не так со скандалом против Хуанга

Отставку Дженсена Хуанга, которая приковала к себе внимание людей по всему свету, стоит разобрать как медиакейс. Подозрения в шпионаже и супружеские измены здесь только повод, а суть в том, что человек 33 года строил компанию стоимостью в $4 трлн, а потерял ее за пару недель, хотя расследование не завершено и ни одно нарушение еще не доказано.

Дженсен Хуанг не просто модный мультимиллиардер. В декабре 2025 г. американский журнал Time назвал его человеком года как одного из создателей систем искусственного интеллекта. Передовые чипы Nvidia имеют для развития ИИ критически важное значение, тогда как сам ИИ — ключевая технология XXI века. Хотя Хуанг не был политиком, его влияние выходило далеко за формальные границы его корпоративных полномочий.

Он напрямую общался с президентом США Дональдом Трампом и членами его администрации, поскольку выступал посредником в переговорах с Китаем по чувствительному вопросу экспорта чипов. В мае 2026 г. он был в составе делегации Трампа в ходе визита в Пекин.

Дженсен Хуанг считал, что полный запрет на продажу чипов Китаю не сработает, а лишь подтолкнет Пекин к ускоренной разработке собственных технологий. Поэтому США должны были полагаться на конкуренцию, а не административные ограничения. Вероятно, не все разделяли эту позицию.

Как Хуанга выгнали из собственной компании

Схема, по которой убрали со всех постов сооснователя и лидера важнейшей для мировой экономики корпорации, теперь будет работать и против других. Сначала вышла история про шпионку, потом письмо Хуанга сотрудникам с покаянием в супружеской измене, и историю, казалось бы, еще можно было замять. Но последовала новая публикация о второй связи, уже с подчиненной, а через день — о третьей любовнице, и затем уже отставка. Между признанием и уходом прошло 4 дня, компания за это время подешевела примерно на $600 млрд.

Формально медиа никого не увольняли, но они запустили цепочку, в которой каждому звену пришлось реагировать. Совету директоров пришлось открыть расследование, Конгрессу — вызвать Хуанга на брифинг, юристам — готовить иск от акционеров, бирже — закладывать риск в цену, и каждый следующий шаг сужал основателю Nvidia пространство для маневра. 20 лет назад вокруг него не было столько структур, которым нельзя молчать, пока тема в топе.

Шпионскую историю при этом вполне можно было пересидеть: за Хуанга вступился лично Дональд Трамп, а совет директоров 4 дня повторял, что «доверяет» главе компании. Добила его публикация о связи с подчиненной, потому что она перевела историю из плоскости национальной безопасности, где у него имелись явные союзники при мутных доказательствах вины, в плоскость корпоративной этики, где крыть обвинения было нечем.

Вышла ключевая публикация в СМИ ровно в день заседания совета директоров, а так точно в дату попадает только тот, у кого материал лежал наготове. Письмо сотрудникам, которым Дженсен Хуанг хотел погасить скандал, в результате разворота дела только разожгло его, потому что он сам признал измену жене. И промолчал о единственном, что по-настоящему имело значение: о возможных утечках чувствительной информации о передовых технологиях Nvidia.

Когда мемы стали медийным оружием

Признания Хуанга перевели историю в таблоидный жанр, а комичность ситуации дала мемоделам легко масштабируемый сюжет. Шаблон уже был: летом 2025 г. на концерте Coldplay камера случайно вывела на большой экран гендиректора американской компании Astronomer Энди Байрона в обнимку с подчиненной, и уже через 3 дня он ушел в отставку.

Первый широко разошедшийся ролик про Хуанга как раз и был ИИ-пересборкой той сцены. Дальше мемы свели серьезную историю про экспортный контроль технологий к пошлому сюжету «старый муж, молодая любовница». Ирония судьбы в том, что сделано все это было на его же чипах.

В результате к моменту начала заседания совета директоров Nvidia решение об отставке Дженсена Хуанга фактически было принято без него. Развитый в США рынок предсказаний давал 88% шанс на его уход с должностей, акции рухнули, и директорам оставалось подтвердить новую цену.

На организаторов медийной кампании против Хуанга, владевших секретами его личной жизни, указывают даты ключевых публикаций. Акции Nvidia еще в октябре стояли на историческом максимуме, публикация про шпионку вышла за 5 дней до выборов в Конгресс, а сразу после выборов публичного допроса Хуанга потребовали те, кто годами воюет против продажи чипов Китаю. Даты выбирали явно не редакции СМИ.

Что секретом не было — так это то, что Дженсен Хуанг был важным лоббистом работы Nvidia на китайском рынке и лично договаривался между Вашингтоном и Пекином. Пока публика обсуждала мужа-изменника и смешные картинки, серьезные люди убрали переговорщика по ключевым технологиям.