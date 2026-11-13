В скандале сооснователя и президента Nvidia имеются все составляющие хорошего сериала: триллионы капитализации и убытков, олигархи мирового уровня, гениальные инженеры, любовница — потенциальная шпионка (причем однофамилица, чтобы запутать всех) и служебные романы в придачу. Но сезон не окончен: главный герой хотя и уволен (с акциями примерно на $135 млрд) и «рухнул» с 7-го места в глобальном списке «Форбс» на 13-е, имеет хорошие шансы вернуться на прежние должности.

КОНТЕКСТ Президент США Дональд Трамп заявил 16 ноября, что не будет возражать, если должность главного исполнительного директора Nvidia вновь займет Дженсен Хуанг: «Дженсен Хуанг усвоил урок. Я не буду против, если он снова станет главным исполнительным директором Nvidia». Он добавил, что женщина, с которой Хуанг состоял в отношениях, могла не работать на китайскую разведку: «Элис Хуанг может и не быть шпионкой. Никто не доказал, что она шпионка». На прошлой неделе Дженсен Хуанг был вынужден уйти с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia Corp., а также покинул совет директоров на фоне скандала вокруг его отношений с предпринимательницей Элис Хуанг.

Почему Дженсен Хуанг может вернуться

Развитие событий мы наблюдаем в реальном времени. Пока не очень понятно, что будет делать жена Хуанга Лори: устроит ли она бракоразводный процесс и есть ли брачный контракт. В Калифорнии базовое семейное законодательство в части раздела имущества похоже на российское: по умолчанию собственность супругов общая и при разводе делится пополам.

Как бы то ни было, в штате Nvidia мало производственников и много инженеров, пришедших «под босса», заработавших много денег на росте акций и в общем готовых «написать заявление» об уходе вслед за Хуангом. Назначение временным гендиректором Колетт Кресс — корпоративного «счетовода» — вообще плохой знак для компании с инженерной культурой. Особенно для компании на этапе бурного роста.

Сотрудники Nvidia уже собирают подписи под воззванием «верните босса», партнеры и заказчики тоже лоббируют возвращение Дженсена Хуанга, а конкуренты уже зовут к себе. Даже президент США Дональд Трамп не упустил возможности хайпануть и высказался в поддержку возвращения, тем более у него бывали подобные проблемы (хотя он с бывшими женами договаривался по-хорошему).

Какие были прецеденты возвращения боссов

Прецеденты яркого возвращения больших боссов в корпорации бывали после увольнений как по причине аморального поведения, так и по иным основаниям. Самая шумная история — с Шоном Радом, основателем Tinder. Он был отстранен в 2014 г. после публичного иска о сексуальных домогательствах со стороны соосновательницы компании. Правда, его не изгнали, а понизили в должности, а на пост гендиректора наняли «варяга» Криса Пейна. Однако уже через 5 месяцев Рэд вернулся: компания росла стремительными темпами и нуждалась в основателе у руля.

История основателя Apple Стива Джобса не совсем корректный пример: его выгнали на ухудшении показателей, а позвали назад, когда компания была на грани банкротства. Дальше он совершил чудо, но после смерти выяснилось, что, хотя Джобс неотделим от Apple, львиная доля его личного капитала была заработана на продаже Pixar Диснею, а не в самой Apple.

К сюжету с основателем Nvidia ближе история Говарда Шульца из Starbucks. Его вернули, чтобы «спасти» компанию, которую он сам в прошлом удачно масштабировал. Шульц ушел с поста CEO в 2000 г., но вернулся в 2008-м, когда сеть столкнулась с замедлением продаж и падением акций. Как он говорил: «Компания потеряла свою душу». Так что благодаря возвращению Дженсена Хуанга этап многолетней деградации в Nvidia могут пропустить.

Что будет с Nvidia дальше

Судя по тому, что пишет зарубежная пресса, роман с китайской любовницей Элис Хуанг не был связан с промышленным шпионажем — подозрения не доказаны. Если это так, то по здравому рассуждению может быть решено, что лучше иметь основателя внутри компании, а не у конкурентов. Или работающего над новым стартапом, куда он может увести самые ценные активы — опытных сотрудников.

Наш прогноз: события будут развиваться быстро и Дженсен Хуанг вернется. Его преемница-счетовод Колетт Кресс уйдет с отличными отступными, но будут сделаны правильные заявления в духе «я больше не буду». В России точно это поймут, ведь «победителей не судят», а это по-нашему.