Одним из самых острых вопросов, «выстреливших» в ходе прошедших выборов в Конгресс США, стало строительство центров обработки данных (ЦОДы) и их потребности в энергии. Резко против них выступила существенная часть американских избирателей, в том числе в самых густонаселенных штатах. Особенной эту тему делает еще и то, что четкой позиции по регулированию развития ИИ нет ни у одной из партий. При разделенном правительстве, когда Конгресс ставит палки в колеса Белому дому, развитие отрасли в США может значительно замедлиться.

Почему американцы недовольны ЦОДами

Согласно опросам, в зависимости от штата строительством ЦОДов по соседству недовольны от 50 до 80% американцев. Хотя развитие новых технологий сулит экономике резкий рост производительности и конкурентоспособности в целом, для рядового человека картина выглядит довольно мрачно. ЦОД потребляет огромное количество энергии, неприятно гудит, портит пейзаж, а главное — лишает людей рабочих мест. И Демпартия склонна прислушаться к американским гражданам.

Получив большинство в обеих палатах Конгресса, демократы погрязнут в политических баталиях с республиканцами и администрацией президента Дональда Трампа, что затруднит принятие крупных законодательных решений. Основные вопросы придется решать на региональном уровне, внутри администрации каждого штата, в пределах ее полномочий и с учетом двухпартийного расклада на местах.

Перед выборами бигтехи активно поддерживали президента Дональда Трампа и республиканцев в расчете на то, что те отблагодарят их полной свободой развития индустрии. Теперь, когда этот план провалился, демократы всерьез обсуждают законы о безопасности ИИ и доводы противников строительства дата-центров по всей стране.

Что будут делать технологические компании

Одним из возможных выходов станет рост расходов «в пользу бедных», то есть на удовлетворение требований жителей тех населенных пунктов, где должны появиться ЦОДы. Например, можно субсидировать цены на электричество, платить больше налогов и сборов в местные бюджеты, набирать работников из числа местных жителей и так далее. Также можно инвестировать в увеличение мощности и производительности уже функционирующих ЦОДов.

Этот процесс уже пошел: по сообщениям американских СМИ, Meta (признана в России экстремистской) и Palantir ищут лоббистов среди людей, связанных с Демпартией. Другие, к примеру OpenAI, заявили о готовности поддержать ужесточение регулирования ИИ-отрасли. Некоторые компании пообещали выделить деньги на социальные и экологические проекты.

Переоценивать сложности с развитием ИИ в США не стоит, но видимой частью проблем уже стала реакция рынков. Накануне, 5 ноября, индекс биржи Nasdaq, которая исторически считается главной площадкой для высокотехнологичных компаний, всего за одну торговую сессию рухнул более чем на 5%. Акции технологического гиганта Nvidia подешевели на 8,76%, до $182,60 за акцию.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты прямо связали это падение с результатами промежуточных выборов, на которых победу одержали многие критики развития технологий ИИ и строительства дата-центров. Другие основные американские фондовые индексы также показывают депрессивную динамику.