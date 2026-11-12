План ЦБ по денежно-кредитной политике на ближайшие 3 года прошел фильтр Госдумы. Эльвира Набиуллина 3 часа убеждала депутатов в том, что регулятор по мере своих возможностей намеренно и осознанно стабилизирует спрос в российской экономике, проблема которой сейчас в нехватке не денег, а товаров. Поэтому РФ нужно не снижение ставки, а увеличение производительности: без этого дешевые займы только снова разгонят инфляцию. «Основные направления» ДКП и обещают держать повышенную ставку, пока выпуск не догонит спрос.

Р Реальный сектор располагает ресурсами, но в производительность труда они конвертируются слабо. На этом тезисе по большей части председатель Банка России Эльвира Набиуллина выстроила свое выступление на пленарном заседании Госдумы 12 ноября, где представила Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг. Суть документа в том, что без низкой инфляции — целевых 4% — устойчивый рост экономики невозможен.

«Основные направления» ДКП Банка России: главное В Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2027–2029 гг. ЦБ сохраняет цель по инфляции вблизи 4%. Базовый сценарий предполагает ее достижение уже в 2027 г. при средней ключевой ставке 12,5–13,5%. В дезинфляционном сценарии рост производительности позволяет быстрее снижать ставку. В проинфляционном — спрос сильнее опережает возможности производства: требуется более жесткая политика, а инфляция возвращается к 4% лишь в 2028 г. Рисковый сценарий предполагает мировой финансовый кризис и усиление санкций: в 2027 г. ВВП России падает на 3–4%, инфляция достигает 11–13%, но вероятность этого сценария ЦБ оценивает как низкую.

Логика главы ЦБ такова: цены — результат баланса спроса и предложения. Банк России регулирует спрос в первую очередь ключевой ставкой, определяющей стоимость новых заимствований, то есть новых денег в экономике. Пока предложение товаров и услуг не растет, в том числе из-за «временного выбытия» мощностей после атак, новые деньги должны оставаться дорогими, иначе спрос обгонит производство. А рост цен, как неоднократно отмечала руководитель ЦБ, — самый несправедливый налог в экономике и вредит всем.

Примечательно, что в рамках подготовки доклада в Госдуме Эльвира Набиуллина во вторник, 9 ноября, встречалась с главами ключевых думских комитетов — по экономполитике, финансам и бюджету и налогам. Судя по их реакции на «Основные направления», ей удалось их убедить: ответственность за макроэкономическую стабильность теперь в значительной мере лежит на правительстве, которое отвечает за рост экономики и увеличении производительности.

С остальным залом было сложнее. С начала 2026 г. ключевая ставка снизилась лишь на 2 п.п., и депутаты требовали обосновать, зачем «передавливать» экономику, рискуя при этом недодавить инфляцию. Насколько это целесообразно, интересовался, например, Николай Коломейцев от КПРФ: он предложил снизить ключевую ставку до 10%, что, по его убеждению, уменьшило бы дефицит федерального бюджета на 1,5 трлн руб.

Эльвира Набиуллина предвидела эти претензии: «‎Когда нас призывают радикально снизить [ключевую ставку], то ждут, что автоматически вниз пойдут и процентные ставки по кредитам. Это так, если при этом инфляция низкая, инфляционные ожидания низкие и есть уверенность, что инфляция останется низкой вдолгую». Но предложение опустить ставку, что позволило бы занимать дешевле, сейчас не сработает, объяснила глава регулятора. Во-первых, потому, что к ставке многолетних ОФЗ добавляется инфляционная премия: «‎Если инфляция высокая, если ЦБ перестанет с ней бороться, снижая ключевую ставку, — инфляционная премия вырастет и Антону Германовичу (Силуанову, министру финансов. — „Эксперт“) придется еще больше платить». Во-вторых, само по себе снижение ставки сейчас не означает, что кредиты подешевеют. «‎Короткие кредиты, может, и подешевеют вслед за ключевой ставкой, но зато тут же вырастут цены, а долгосрочные кредиты сначала резко подорожают, а потом могут исчезнуть вообще», — резюмировала Эльвира Набиуллина.

Бороться с инфляцией важно, но вести эту борьбу при помощи одной только ключевой ставки неправильно, возражал Валерий Гартунг из «‎Справедливой России». По его мнению, причина роста цен — немонетарная. Разбалансировка спроса и предложения ни при чем, а причину следует искать в тарифах естественных монополий. Тем не менее он заявил: «‎Нам говорят, что мы сдерживаем спрос и таким образом удержим инфляцию. Но если вы и спрос, и предложение будете сдерживать, вы никаким образом инфляцию не сдержите!»

‎Снижая инфляцию, Банк России вносит вклад в то, чтобы бизнес не переплачивал втридорога за оборудование, объясняла Эльвира Набиуллина депутатам. И обращала внимание на «разницу, которая бросается в глаза», — говоря о низкой производительности труда. По статистике, которую привела председатель, прибыль реального сектора за последние 12 месяцев составила 25 трлн руб., кредиты растут более чем на 1 трлн руб. в месяц, а инвестиции — почти на четверть выше, чем 5 лет назад. «‎Но почему за эти же 5 лет производительность труда в нашей экономике увеличилась кратно меньше, всего на 5%? Видимо, вопрос не столько в доступности финансирования и объемах инвестиций, сколько в том, как они распределяются», — резюмировала председатель ЦБ.

Проблема, конечно, не только в производительности труда. Эльвира Набиуллина признала, что временно оно сдерживается выбытием производственных мощностей и многое зависит от сроков их восстановления. Глобально на это влияет и недоступность зарубежных инвестиций. «‎Предприятия привлекали займы из-за рубежа, из тех стран, где были низкие ставки. <...> Нам нужно, если хотите, завершить „импортозамещение“ низкой мировой инфляции и умеренных мировых ставок такими же условиями в нашей экономике. Это абсолютно необходимо для того, чтобы наша экономика крепко стояла на своих ногах», — сказала Эльвира Набиуллина депутатам.

На высокую ставку пытались зайти и через ипотеку, которая недоступна по рыночным ставкам, — депутаты спрашивали, есть ли у ЦБ соображения по донастройке жилищных программ. Здесь Эльвира Набиуллина повторила свою главную мысль: льготная ипотека должна быть очень адресной, иначе она создает большую нагрузку на бюджет. «‎В конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье», — подытожила глава ЦБ.

В итоге абсолютное большинство Госдумы курс ЦБ поддержало. Против того, чтобы принять Основные направления ДКП на ближайшую трехлетку к сведению, проголосовали всего 37 человек, еще 15 депутатов предпочли воздержаться.