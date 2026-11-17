Новая трасса способна изменить экономику целого региона, а трамвайная линия — перспективы развития городского района. Транспортная инфраструктура не только сокращает время в пути, но и стимулирует инвестиции, развитие бизнеса и жилищное строительство, становясь важным фактором конкурентоспособности российских территорий.

Дороги для экономики

За последние семь лет в России было отремонтировано, реконструировано и построено 195 тыс. км дорог, по данным Минтранса России. А обновленный правительством в 2026 г. шестилетний план развития дорожной отрасли направлен на повышение транспортной связанности территорий и качества жизни жителей более чем двух тысяч населенных пунктов страны.

Развитие транспортной инфраструктуры становится одним из ключевых условий социально-экономического роста регионов, говорят участники рынка. «Транспортная связанность определяет не только то, насколько быстро люди и грузы могут перемещаться между городами, но и то, насколько регион доступен для туристов, инвесторов, бизнеса и новых жителей, — отмечает управляющий партнер ГК „Спектрум“ Владимир Иванов. — При этом важно рассматривать транспортную инфраструктуру не как совокупность отдельных объектов — дорог, аэропортов, железнодорожных вокзалов, — а как единую систему».

Даже современный аэропорт не сможет полностью реализовать свой потенциал, если пассажирам сложно добраться до города, гостиницы или туристического объекта, подчеркивает эксперт: «По аналогии и новая автомобильная дорога приобретает дополнительную ценность, когда обеспечивает удобную связь между населёнными пунктами, промышленными центрами и социально значимыми объектами».

Транспортная доступность — один из факторов, определяющих выбор бизнеса при размещении производств и логистических мощностей, соглашается генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин: «Дороги — это „кровеносная система“ товарооборота». По его словам, после запуска трассы М-12 «Восток» валовой региональный продукт Владимирской области за три года вырос более чем на треть. Вдоль магистрали строятся логистические центры, жилье и коммерческие объекты.

В последние годы роль автомобильных перевозок в транспортной системе России усиливается. По подсчетам Росстата, доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок в РФ по в текущем году достигла почти 74%. Один из факторов роста спроса на автомобильную логистику — развитие электронной торговли. Кроме того, часть грузопотоков перераспределяется с железнодорожного транспорта на автомобильный благодаря его большей гибкости и возможности оперативно адаптировать маршруты к меняющимся условиям.

«Развитие дорожной сети служит главным катализатором деловой активности в субъектах РФ. Надежная связь сокращает транспортное плечо, снижает долю расходов на доставку в конечной цене товаров и привлекает частные инвестиции», — подчеркивает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

По его оценке, развитие скоростных автомобильных маршрутов между Центральной Россией, Поволжьем и Уралом позволило практически вдвое сократить время в пути на отдельных направлениях. Это создало дополнительные стимулы для строительства крупных распределительных комплексов и производственных площадок в Татарстане, Нижегородской и Свердловской областях.

Новые точки роста

Влияние транспортной инфраструктуры на экономику территорий наиболее заметно на примере крупных региональных проектов. Среди них, например, — обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу и Восточный выезд из Уфы, обеспечивший новое сообщение с федеральной трассой М-5 «Урал».

Обход Тольятти, открытый в 2024 г., стал частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность новой дороги составляет 99,3 км, включая мостовой переход через Волгу длиной 3,7 км. По данным Минтранса Самарской области, в 2025 году по магистрали проехало 2,8 млн транспортных средств — на 20% больше, чем в 2024 г.

«Примерно 20% потока составляли грузовые автомобили. Таким образом, обход стал дополнительным маршрутом для транзитных и грузовых перевозок, снизил зависимость дорожной сети от единственной переправы и создал новые возможности для развития логистики и транспортной связанности региона», — отмечает Владимир Иванов. ГК «Спектрум» участвовала в реализации проекта, осуществляя его финансово-технический аудит и мониторинг.

Развитие транспортной инфраструктуры способствует и расширению трансграничного сообщения. Один из примеров — строительство международной канатной дороги «Благовещенск — Хэйхэ», которая соединит Россию и Китай через реку Амур. Запуск объекта запланирован на май 2027 г. Проект предусматривает создание двух независимых линий протяжённостью около 976 м с пассажирскими кабинами вместимостью до 110 человек. Расчётный пассажиропоток составит до 2,5 млн человек в год.

«Проект, в котором наша компания принимала участие, станет первой в мире трансграничной пассажирской канатной дорогой и создаст новую транспортную связь между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Помимо сокращения времени пересечения границы, он обеспечит дополнительную инфраструктурную основу для развития российско-китайского туризма, торговли и деловых контактов», — подчеркивает Владимир Иванов. Кроме того, канатная дорога дополнит существующие способы пересечения Амура и обеспечит более регулярное сообщение между городами в периоды ограничений речного транспорта.

Город в движении

Транспортная связанность определяется не только качеством межрегиональных магистралей. Для развития городов не менее важна интеграция новых жилых районов в существующую транспортную систему. При этом особое значение приобретает общественный транспорт, способный обеспечить массовые пассажирские перевозки и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Показательный пример — строительство в Санкт-Петербурге скоростной трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка, одного из крупнейших проектов развития городского электротранспорта в стране. Протяженность линии превышает 21 км. Проект предусматривает строительство трех мостов, четырех путепроводов, 24 остановок и трамвайного депо. Для обслуживания маршрута планируется использовать 22 трамвая.

Первый участок линии от станции метро «Купчино» до улицы Валдайской в Шушарах открылся в конце декабря 2025 г. К началу октября 2026 г. новым маршрутом воспользовались 3,7 млн пассажиров, а среднесуточный пассажиропоток по итогам третьего квартала превысил 13 тыс. человек. Открытие второго участка — до микрорайона Славянка планируется до конца 2026 г. После завершения проекта ожидаемый пассажиропоток составит около 13 млн человек в год.

«Проект улучшает транспортную доступность новых жилых территорий, связывает их с метрополитеном и создаёт альтернативу автомобильным поездкам. Это способствует развитию Шушар и Славянки, снижению транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть и повышению мобильности жителей», — говорит Владимир Иванов («Спектрум» выступает техническим экспертом проекта, осуществляя строительный аудит и финансово-технический мониторинг).

Аналогичные задачи решаются и в других российских городах. По словам Владимира Иванова, ГК участвует в модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска, комплексном развитии электротранспорта Таганрога, создании трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону и Краснодара, а также реконструкции трамвайной сети Саратова.

Воздушные ворота регионов

Еще одно направление развития транспортной связанности — модернизация региональных аэропортов. Например, завершившаяся в прошлом году реконструкция международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) имени В. Беринга позволила этой воздушной гавани обслужить рекордные 927 тыс. пассажиров, что дало дополнительный импульс развитию региона.

Также в последние годы новые аэровокзальные комплексы появились в Улан-Удэ, Мурманске, Ижевске, Минеральных Водах и Благовещенске. «Эти проекты важны для повышения транспортной доступности регионов, развития туристических направлений, деловой мобильности и международных связей. Наша компания выступала в них в разных ролях: техническим заказчиком, генеральным проектировщиком, генеральным подрядчиком и EPCM-подрядчиком. В целом наша работа охватывает разные виды транспортной инфраструктуры и этапы реализации проектов. Но их объединяет общая задача — создавать условия для более эффективного перемещения людей и грузов, повышать связанность территорий и поддерживать развитие регионов», — отмечает Владимир Иванов.

«Для XXI века, когда темп жизни радикально ускорился, существенные потери времени на логистику недопустимы», — продолжает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Аэропорт как ключевая инфраструктурная составляющая отрасли воздушного транспорта, по его словам, повышает привлекательность города и региона в целом их его шансы на реализацию новых проектов, а также на наращивание турпотока. «Отдельно отмечу, что компании — операторы аэропортов-миллионников являются крупными и надежными налогоплательщиками. Вокруг крупных аэропортов развиваются сопутствующие бизнесы — логистика, выставочный и гостиничный бизнес, торговля, что повышает налоговые поступления», — подчеркивает эксперт.