Российская транспортная система входит в новый инвестиционный и технологический цикл: одновременно развиваются магистральная и городская инфраструктуры, международные транспортные коридоры, цифровая логистика и беспилотные технологии. Эти приоритеты развития транспортной отрасли будут обсуждать на предстоящей «Транспортной неделе».

Основные контуры новой стратегии развития транспортной отрасли России ранее, в частности, были обозначены на специальной коллегии Минтранса РФ, которая прошла в марте этого года, на совместной коллегии Минпромторга и Минтранса в августе и других мероприятиях. В числе ключевых приоритетов — соблюдение сроков реализации крупных транспортных мегапроектов, развитие инфраструктуры и новых маршрутов, внедрение современных технологий, включая автономный транспорт. «Наша цель — сделать транспорт доступнее, комфортнее и безопаснее для людей. Сохранить привлекательность отрасли для инвесторов, обеспечить прозрачные условия для перевозчиков. Это фундамент роста экономики и вклад в достижение Россией технологического суверенитета», — отметил в марте на коллегии Минтранса РФ возглавлявший на тот момент ведомство Андрей Никитин.

Основные идеи стратегии будут обсуждаться 18–20 ноября на «Транспортной неделе» в московском Гостином Дворе.

Мегапроекты и новые маршруты

В железнодорожной отрасли главный мегапроект сегодня — первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Стройка идет сразу на нескольких участках, один из ключевых — 129-километровый отрезок от Зеленограда до Новой Твери. Уже в следующем году здесь планируют испытать российский высокоскоростной поезд «Белый кречет». Целевой срок запуска ВСМ — 2028 г. Согласно исследованию Центра экономики инфраструктуры, на горизонте 20 лет строительство и эксплуатация ВСМ добавят к ВВП России до 10,5 трлн руб. — в 4 раза больше, чем будет вложено в создание магистрали.

Особое внимание в ближайшие годы будет уделено развитию перспективных логистических маршрутов. Один из ключевых — международный транспортный коридор «Север — Юг». По итогам прошлого года по нему перевезли около 21,5 млн тонн грузов, и это почти на 40% больше, чем в 2000 году.

В городской транспортной инфраструктуре активно развивается метро — не только в Москве, которая лидирует по объемам строительства метрополитена, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. «Деятельность метрополитена имеет множество социально-экономических эффектов, — отмечает сотрудник Московского государственного строительного университета Алексей Бобров. — Метро выступает одним из основных драйверов в развитии малого бизнеса, туризма и является одним из крупнейших заказчиков промышленных предприятий, сотрудничая с сотнями компаний».

В целом к 2030 г. власти планируют привести к нормативному состоянию не менее 85% общественного транспорта. На эти цели российские регионы получают прямые субсидии, покрывающие не менее 40% стоимости транспортных средств. По подсчетам Минтранса, по итогам текущего года благодаря этой поддержке в городах должно появиться не менее 1,6 тыс. новых транспортных средств.

В авиации к 2030 г. планируется увеличить мобильность населения не менее чем на 50% к уровню 2023-го. Долю отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний предстоит довести до 50%, а также завершить модернизацию не менее 75 аэродромов. «Наличие прямых связей между регионами, странами и городами способствует наращиванию деловых, научных и культурных связей — это опыт, подтвержденный десятилетиями успешного развития гражданской авиации во всем мире», — говорит исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По мнению эксперта, комплексное развитие территорий, реализация крупных проектов в части освоения природных ресурсов или строительства энергетических, перерабатывающих предприятий — все эти задачи решать быстрее и дешевле, если есть возможность опираться на авиационную логистику.

В морском транспорте одним из ключевых мегапроектов ближайших лет станет развитие Северного морского пути (СМП). К 2030 году грузопоток по СМП планируется увеличить до 70–109 млн тонн — это почти втрое больше показателей прошлого года. Для повышения аварийно-спасательной готовности в его акватории в прошлом году завершили строительство трех буксирно-спасательных судов ледового класса. Одновременно развивается портовая инфраструктура: совокупная мощность терминалов в Мурманске, Усть-Луге и Ванино увеличена на 25 млн тонн.

На внутренних водных путях продолжается модернизация гидротехнической инфраструктуры. На Дону уже состоялась тестовая проводка судна через новый шлюз Багаевского гидроузла, на Волге идет реконструкция Городецкого гидроузла. Завершить работы планируется в декабре 2028-го и декабре 2027 г. соответственно. По оценкам Росморречфлота, после полного ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла пропускная способность Нижнего Дона увеличится почти в 3,5 раза, до 27 млн тонн грузов в год, что даст значимый импульс развития экономики всего региона.

Традиционно большое внимание будет уделено развитию автодорожной сети. До конца 2031 г. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется построить и реконструировать более 2 тыс. км федеральных и региональных дорог. Это предусмотрено обновленным шестилетним планом дорожной отрасли с общим объемом федерального финансирования 9,1 трлн руб. «Дороги повышают связанность регионов, они являются „кровеносной системой“ экономики, которая определяет развитие бизнеса», — комментирует генеральный директор логистической компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин.

В числе ключевых проектов — развитие транспортного коридора «Запад — Восток»: в текущем году планируется завершить строительство трассы до Тюмени и в основном закончить обход Новосибирска. Продолжается также строительство северного обхода Омска, обходов Оренбурга, Дербента, Махачкалы и Мариуполя, масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и строительство обхода Адлера, завершить который планируется в 2027 г.

Развитию всех видов транспорта будут способствовать цифровые технологии. В России развивается Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), внедряются навигационные пломбы, позволяющие отслеживать перемещение грузов в реальном времени и фиксировать их вскрытие. «Внедрение ГИС ЭПД призвано унифицировать и сделать полностью прозрачным обмен данными между всеми участниками процесса перевозки грузов, система будет способствовать „обелению“ рынка и борьбе с „серыми“ схемами», — подчеркивают в компании FM Logistic в России.

Еще одно направление — автономный транспорт. По данным правительства, парк автоматизированных грузовиков, проходящих испытания, вырос с трех машин в 2023 г. до 95 в 2025-м. К 2030 г., в том числе за счет развития нормативно-правовой базы, число роботизированных грузовиков на дорогах планируется увеличить до 4 тыс. «Внедрение беспилотного транспорта предвещает российской экономике масштабный позитивный эффект, оцениваемый в сумму до 4,6 трлн руб. ежегодно, — отмечает директор по коммуникациям ГК „Автодом“ и ГК „АвтоСпецЦентр“ Анна Уткина. — Наиболее ощутимые преобразования ожидают сектор автомобильных грузоперевозок». По словам эксперта, использование беспилотных большегрузов позволяет снизить стоимость транспортировки минимум на 10% и увеличить скорость доставки на 12% за счет исключения простоев, связанных с человеческим фактором, и организации практически непрерывного движения.

Где сходятся интересы отрасли

Ключевые идеи развития российского транспорта обсудят на «Транспортной неделе» — главном ежегодном событии отрасли. «Значимость мероприятия в том, что здесь согласовываются интересы всех участников рынка, — рассказывает исполнительный директор „Транспортной недели“ Надежда Матюхина. — Транспорт — отрасль с длинным циклом: решения, принятые сегодня, работают десятилетиями, и цена ошибки высока. При этом у каждого участника своя логика. Регион думает о связанности территории, перевозчик — об экономике маршрута, грузоотправитель — о сроках и стоимости доставки, государство — о системе в целом». Эти интересы необходимо сводить воедино, подчеркивает эксперт.

В рамках «Транспортной недели» пройдут деловой форум и тематическая выставка. 18 ноября станет Днем регионов России, 19 ноября — Днем стратегии, 20 ноября — Днем клиента. «На стендах выставки можно будет увидеть новый двухэтажный купейный вагон с детской зоной, цифровые сервисы для пассажиров и систему навигации на вокзалах от РЖД, киоски для самостоятельной регистрации и сдачи багажа в аэропортах. Среди других экспонатов — платформа управления беспилотным транспортом на базе „ЭРА-ГЛОНАСС“, подводный беспилотник Ространснадзора и беспилотная дорожная спецтехника для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — говорит Надежда Матюхина.

По ее словам, «Транспортная неделя» гораздо шире, чем просто деловое событие:

«Она объединяет всех — от студентов транспортных вузов, которые открывают ее Международной спартакиадой и творческим фестивалем „ТранспАрт“, до ветеранов, которые всегда активно участвуют в деловой программе и в торжественном концерте, посвященном Дню работника транспорта».

Форум проводится с 2007 г.: впервые он прошел в Сочи, а в этом году состоится уже в двадцатый раз. За эти годы, по словам Надежды Матюхиной, «Транспортная неделя» стала площадкой, где отдельные повестки складываются в общую, а позиции согласовываются еще до того, как превращаются в документы и проекты. «Мы создаем пространство, в котором важные вопросы можно обсуждать прямо и предметно. Потому что итог хорошего форума — не красивая финальная фотография. Итог — когда после него у участников появляется дорожная карта и ясное понимание, что делать дальше, с кем и ради какого результата», — подчеркивает эксперт.