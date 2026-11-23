Повышение комфорта пассажиров, качества и надежности подвижного состава — ключевые ориентиры развития российского железнодорожного транспорта. Новые решения производителей, перспективные разработки и роль долгосрочного планирования обсудили эксперты сессии «Межрегиональные магистрали: от обновления подвижного состава к развитию территорий» на «Транспортной неделе» в Москве.

Новые стандарты качества и удобства пассажиров

По данным РЖД, в 2025 г. с вокзалов и станций сети отправились свыше 1,3 млрд пассажиров — на 24% больше, чем в 2021 г. В дальнем следовании за тот же период число пассажиров выросло почти на 38% — до 126,7 млн человек.

«Ситуация на сети железных дорог в России сейчас непростая, нам нужно находить компромиссы между грузовым и пассажирским движением. И особенно важная задача для нас сейчас — это повышение качества перевозок людей по железной дороге», — отметил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Дмитрий Пегов.

На эти задачи равняются и производители. «Мы нацелены не только на создание и поставку подвижного состава компаниям-партнерам, но и на повышение комфорта, безопасности, удобства, расширения сервисов для пассажиров как в дальнем, так и в пригородном сообщении. На это направлены все последние разработки нашей компании», — отметил со своей стороны заместитель генерального директора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

Долгосрочное планирование

При создании новой продукции важную роль играют сразу несколько аспектов: это и усиление производственных мощностей за счет значительных инвестиций, и совместная работа инженеров, технологов с использованием новейших цифровых технологий, и синхронизация работы с заказчиком.

По словам Лошманова, очень значимо и то, что долгосрочные контракты теперь рассматриваются не как портфель заказов, а как переход к серийной инженерии — так появляется горизонт планирования закупок, привлечения новых кадров и оснащения производства, создается комплексная система, позволяющая быстро реагировать на пожелания заказчика и пассажиров.

Это подтвердил и генеральный директор компании «Ключевые системы и компоненты» Тарас Спивак. По его словам, долгосрочное планирование создает необходимые условия для развития отечественной компонентной базы, позволяет производителям инвестировать в инжиниринг, локализацию технологий и модернизацию производственных мощностей.

«Я помню нашу отрасль 10 лет назад, когда горизонт планирования составлял примерно год. И поставщики компонентов тогда редко вкладывались в производственные мощности и инжиниринг. Всё кардинально поменялось, когда в пассажирском сегменте появился первый долгосрочный контракт: заводы по‑другому посмотрели на задачу и уже взяли на себя обязательства не просто по поставке подвижного состава, а по проектированию нового. И отрасль компонентов тоже на это отреагировала: самостоятельные производители начали инвестировать в производство и разработки», — отметил Спивак.

Детям будет, чем заняться в пути

Одной из премьер «Транспортной недели» стал макет двухэтажного вагона с игровой зоной для детей, представленный на стенде РЖД. На первом этаже проектом предусмотрены 32 спальных места в 4-местных купе, на втором — 22 места для сидения и комната с игровым пространством для детей разных возрастов и интересов. В нем есть зоны с интерактивными сенсорными панелями и игровыми приставками, место для подвижных, настольных, развивающих игр и зона для отдыха родителей.

Проект разрабатывается ТМХ совместно с ФПК в рамках реализации программы поддержки семей в пассажирских перевозках. «Мы ставили себе цель снизить уровень стресса у пассажиров за счет создания выделенного пространства для детей различных возрастов. В ближайшее время продолжится обсуждение этого проекта. Будем искать идеальное решение, которое в итоге пойдет в реализацию», — рассказал Александр Лошманов.

Создание вагона рассчитывают завершить в 2027 г., а вывести его на маршрут — в первой половине 2028-го. Такие сроки обозначил в кулуарах выставки «Транспорт России» заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Новые габариты для большего комфорта

Участники сессии также обсудили развитие линейки одноэтажных вагонов габарита Т. По сравнению с обычными он стал на 28 см шире и на 73 см длиннее. За счет новой планировки пассажирский салон удлинился на 2,9 м. Это позволило добавить десятое купе и увеличить число мест с 36 до 40. В купе длина спальных мест как наверху, так и внизу достигла 2 м, верхние и нижние полки также прибавили по 3 см в ширину. У пассажиров верхних полок появились откидные столики, а каждом вагоне — отдельная душевая. Шире стали и проходы по салону. Кроме того, в штабном вагоне оборудовали 2 купе для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

Купейные и штабные вагоны габарита Т уже почти год курсируют по маршруту Москва — Санкт-Петербург в составе поезда «Красная стрела». Следующий шаг — появление аналогичных плацкартных вагонов. Сборку первого экземпляра на Тверском вагоностроительном заводе планируют завершить в ближайшее время. В представленной планировке предусмотрено 58 мест вместо привычных 54. Поперечные полки будут длиннее на 14 см и шире на 3 см. Боковые прибавят 10 см в длину и 4 см в ширину. Для пассажиров предусмотрены шторки, столики, индивидуальные светильники и воздуховоды, розетки на 220 В и USB-разъемы. В вагоне будут 2 санузла и отдельная душевая.

Параллельно ТМХ разрабатывает вагон СВ в габарите Т. В перспективе линейку пополнит и вагон-ресторан. В целом договор ФПК и ТМХ на 2026–2030 гг. предусматривает поставку более 2,7 тыс. пассажирских вагонов, в том числе 449 вагонов габарита Т.

Пригородные планы

Важным этапом обновления пригородных поездов стало получение поездом «Иволга 5.0 ЦТУ» сертификата соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Документ, который дает право на серийный выпуск новой техники, на выставке «Транспортная неделя» в Москве в ходе специально организованной торжественной церемонии получил Артем Овелян, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода (входит в ТМХ).

Новый электропоезд предназначен для межрегиональных маршрутов Центрального транспортного узла, который объединяет 11 регионов, включая Москву. В 11-вагонном составе число мест для сидения увеличено до 747. Расширены зоны для хранения багажа, оборудованы 6 санитарных модулей, в том числе доступные для маломобильных пассажиров туалеты в головных вагонах. В поезде есть кулеры с водой и сервисные помещения с оборудованием для разогрева еды.

По словам Александра Лошманова, от постановки задачи до создания новой модификации прошло около полугода. В августе во время посещения Тверского вагоностроительного завода мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2027–2030 гг. для ЦТУ планируют заказать 100 новых составов. Из них 45 поездов «Иволга 5.0 ЦТУ» предназначены для Калужского, Нижегородского и Курского (Тульского) направлений, еще 55 поездов «Иволга 4.0» — для Ярославского.

Для неэлектрифицированных участков железных дорог ТМХ также разработал 2 новых решения. Первое — это двунаправленный дизель-поезд ДП2Д (так называемый тяни-толкай). Она позволяет локомотиву как тянуть состав, так и толкать его. На конечной станции машинист просто переходит из кабины головного вагона в кабину тепловоза, что сокращает время на маневры. Второе — низкопольный поезд на водородных топливных элементах, который, как подчеркивают производители, не имеет аналогов в сегменте пригородных перевозок. Его отличает принципиально новая система энергоснабжения, при работе которой вместо вредных выбросов образуется водяной пар.

Ходовые испытания водородного поезда должны пройти в 2027 г. «Реализация проекта имеет стратегическое значение: это и укрепление технологического суверенитета страны, и формирование новой отрасли промышленности и рынка водородных технологий», — резюмировал Александр Лошманов.