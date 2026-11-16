С 1 августа правительством России инициирован эксперимент «Моя карта „Мир“». Новый механизм позволяет привязать к банковской карте платежной системы «Мир» социальные льготы через личный кабинет на «Госуслугах», после чего льгота применится автоматически при оплате через терминал. О том, как строится новая социальная модель, рассказал на форуме Kazan Digital Week заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин. Компания выступает технологическим партнером проекта.

Льготы без бумажных документов

По словам Потанина, проект может помочь поменять саму роль гражданина, претендующего на льготу. Он становится не просителем, который доказывает свое право на поддержку, а человеком, которому система помогает и сама подсказывает, что ему положено. По мнению замгендиректора НСПК, этот принцип определит развитие государственных сервисов на ближайшее десятилетие.

Зарегистрировать карту «Мир» для получения социальных льгот и скидок можно на портале «Госуслуг». Применяться льготы при оплате начнут на следующий день после привязки. Сейчас эксперимент действует в Башкортостане, Бурятии, Ростовской и Тюменской областях, пока в пилотном режиме — на транспорте, учреждениях культуры и ряде предприятий торговли.

«Это инициатива правительства Российской Федерации и Банка России. Она основана на современных технологических решениях, которые призваны изменить платежный ландшафт, дать людям возможность выбора банка без необходимости использовать конкретные региональные карты, освободить льготников от доказывания своего социального статуса», — рассказал Потанин на сессии «Социальная карта: биометрия и коммерческие сервисы».

В рамках эксперимента тестируются решения и инструменты, которые могут позволить в перспективе обеспечить реализацию цифровых платформ, поручение о внедрении которых во всех социально значимых сферах к 2030 г. поставил президент.

При этом бумажные документы, справки и заявления через «Госуслуги» продолжают действовать: эксперимент предлагает использовать новые способы, не отменяя старые.

Льгота, которая применяется автоматически, оставляет цифровой след: видно, где и на что уходят выделенные на это бюджетные деньги. «Это первый этап перехода к платформенной экономике при предоставлении невыплатных мер поддержки. Параллельно это система учета — прозрачная для всех, открывающая государственным органам возможность управления и контроля организаций, предоставляющих жителям страны различные социальные услуги», — пояснил Потанин.

Распределение ролей

Вопрос безопасности — один из ключевых при реализации проекта. Архитектура системы предусматривает, что сведения о льготных категориях граждан остаются в государственном контуре и не передаются участникам платежной инфраструктуры. В этой архитектуре не предусмотрено единого потока передачи всех данных: банк видит только платеж, а магазин или перевозчик — информацию о необходимой для применения льготной механике.

Полный набор данных и информации остается в инфраструктуре электронного правительства (ИЭП) — ее могут видеть ответственные органы власти и местного самоуправления регионов.

«При этом информация как в рамках ИЭП, так и за пределами ее контура распределяется по вопросам компетенции: у Минтруда — только информация Минтруда, у Минтранса — только информация Минтранса, у НСПК — только платежная информация. Агрегирование информации друг друга не происходит. Минцифры России выступает архитектором всей системы и определяет формат взаимодействия между участниками — как для предоставления необходимого набора данных, так и в части получения и распределения данных для формирования отчетов», — подчеркнул Потанин.

Платежная система в рамках эксперимента переводит льготы на язык финансовых транзакций, не собирая досье на человека: персональные данные остаются в контуре электронного правительства.

Так, например, сведения о назначенных мерах поддержки через единую цифровую платформу консолидирует Минтруд. На витрине региональных льгот аккумулировано порядка 200 млн записей от всех субъектов РФ, а инфраструктура электронного правительства уже обработала более миллиона запросов к ней. Применение услуги зависит от полноты данных, загружаемых регионами: неполная запись автоматически блокирует применение льготы на кассе.

«Льгота срабатывает при использовании конкретной карты, при этом основание для ее предоставления продавцу не раскрывается. Это особенно важно при работе с наиболее чувствительными категориями льготников. Архитектура эксперимента позволит обеспечить необходимую конфиденциальность для людей», — пояснила представитель центра компетенций при Минцифры России Анна Агаджанян.

Потанин в свою очередь подтвердил, что информация о льготных группах не выйдет за пределы государственной системы: ни банк, ни кассир не узнают о причинах льготы или скидки — им видна только ее величина. При оплате проезда или покупке в аптеке продавец не поймет, что перед ним, например, многодетный отец.

Кто платит и кто экономит

Пилот в Башкирии стартовал на транспорте 1 октября. «Первый месяц использования подтвердил, что механизм востребован: пенсионеры, граждане с инвалидностью привязывают карты, используют их для проезда», — признал представитель республики Динар Ширафудинов.

Региону не пришлось писать ПО с нуля: готовое решение берет на себя федеральный центр, а основная задача субъекта — нормативно закрепить льготы и обеспечить организацию применения «Моей карты „Мир“». Подключение региона теперь занимает от 10 до 30 дней в зависимости от готовности власти корректировать нормативные акты. Рекорд для бизнеса — 3 дня от решения об участии до скидки на кассе.

В ближайшей перспективе

Следующий этап — расширение инструментария: НСПК завершает работу над техническим решением для оплаты проезда, в том числе льготного, через мессенджер МАХ по QR-коду. Запуск намечен на ноябрь — первыми новый сервис смогут использовать жители Башкирии и Бурятии. Процесс для пользователя бесшовен: нужно авторизоваться в приложении через «Госуслуги», отсканировать QR-код в транспорте через приложение НСПК в МАХ — он проверит право на льготу и применит ее. При отсутствии льготного статуса решение предложит оплатить проезд по полной стоимости при помощи системы быстрых платежей.

В рамках сессии замминистра цифрового развития Сергей Цветков отметил, что проект «Моя карта „Мир“» представляет собой экосистемное решение, позволяющее реализовать платформенный подход в сфере социальной поддержки: «Это логичный тренд развития, который мы совместим с проактивным уведомлением граждан о возможностях получения различных льгот, мер поддержки и скидок».

Эксперимент «Моя карта „Мир“» завершится 31 марта 2027 г., после этой даты по решению правительства РФ планируется масштабирование на всю территорию страны. При этом уже сейчас 22 региона рассматривают возможность подключения, а НСПК заявляет о технологической готовности к расширению.

Масштабирование проекта позволит сформировать новый стандарт предоставления социальных льгот: граждане смогут получать и использовать их с помощью одного платежного инструмента, государство — перейти к более проактивной модели поддержки на основе детализированных данных, а бизнес — расширить клиентскую аудиторию на федеральном уровне и развивать социально ориентированные бизнес-модели.