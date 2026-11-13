С 18 декабря по 10 января в Лужники возвращается театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» — и эту постановку публика увидит в последний раз. Инновационную постановку посмотрели около 400 тыс. зрителей. Специальные показы станут новогодним подарком от артистов и команды «Нового русского цирка».

Головокружительные трюки мирового уровня, любимые с детства герои и живая музыка: «Сны Пушкина» стали одним из самых ярких культурных событий столицы. Креативный продюсер проекта и глава «Нового русского цирка» Елизавета Гамбург, которая занималась постановкой шоу, рассказала «Эксперту» про настоящее и будущее циркового искусства, культурную значимость жанра и специфику «Снов Пушкина», которые делают это шоу особенным.

— Как зрители, привыкшие к традиционному цирку с животными, воспринимают новый формат?

— Экоповестка и гуманное отношение к животным сегодня во многом определяют отношение зрителей к цирковому искусству. Опросы последних 5 лет показывают, что больше половины москвичей сознательно отказываются от посещения традиционного цирка из сочувствия к его четвероногим артистам. Это огромная аудитория, и именно на нее мы ориентируемся. При этом в сегменте масштабных театрально-цирковых постановок без участия животных у «Снов Пушкина» пока нет прямых аналогов и конкурентов.

— С какими трудностями вы столкнулись при создании циркового шоу без животных — в продюсировании, драматургии или поиске артистов?

— Главная сложность оказалась совсем в другом: сделать так, чтобы о нас узнали. В Москве происходит столько всего, что пробиться сквозь информационный шум с помощью обычной рекламы крайне трудно. Выручает самое ценное — сарафанное радио. Люди выходят из зала под впечатлением и рекомендуют нас друзьям. И это лучшая оценка нашей работы. К завершению летнего проката в 2026 г. «Сны Пушкина» посмотрели почти 400 тыс. зрителей!

Фото: пресс-служба шоу «Сны Пушкина»

— Могут ли современные технологии (голограммы, 3D-проекции) создать магию, которая была в цирке на предыдущем этапе развития этого вида искусства?

— В наших постановках классические декорации соединяются с передовыми цифровыми технологиями. Масштабные проекции и световые эффекты играют ключевую роль в оформлении сцены, ведь мы первыми объединили современную компьютерную графику с живым цирковым действием. Конечно, технологии не заменяют подлинное цирковое волшебство, но они открывают принципиально новые возможности для творчества. Благодаря видеопроекциям стираются привычные границы: сценическое пространство превращается в динамичный портал, где один за другим совершаются десятки переходов — из эпохи в эпоху, из одной сказки в другую, из снов в реальность. Этот непрерывный калейдоскоп смен наполняет шоу драйвом и удерживает внимание зрителей от первой до последней минуты.

— Вас часто сравнивают с Cirque du Soleil. Насколько справедливо такое сравнение и стремитесь ли вы занять похожую нишу на российском рынке — масштабных шоу на стыке цирка, театра и современных технологий?

— Такое сравнение нам, безусловно, лестно. Cirque du Soleil фактически создал новый жанр, в котором цирковое искусство соединяется с театром, музыкой, хореографией и современными технологиями. Именно в этом направлении мы и развиваем «Новый русский цирк». Наша цель — создавать в России шоу сопоставимого масштаба и постановочного уровня, но с собственным художественным почерком, основанным на русской культуре и традициях отечественной цирковой школы. И, судя по реакции зрителей и профессионального сообщества, мы движемся в правильном направлении.

— Каким вы видите идеальный российский цирк через 5–10 лет? И планируете ли вы расширять собственные проекты?

— Говорить за всю индустрию было бы слишком самонадеянно. Но у «Нового русского цирка» есть конкретная цель — найти постоянную площадку. Для наших шоу это сложнейшая задача: нужно, чтобы сошлось множество технических факторов — от высоты потолков до допустимых нагрузок на перекрытия. Нам нужен собственный дом, где постановки шли бы круглый год. Тогда не придется каждый раз идти на компромисс с техническими рамками и мы сможем делать шоу еще масштабнее и сложнее.

Фото: пресс-служба шоу «Сны Пушкина»

— Как возникла этическая концепция цирка без животных? Это было личное убеждение, следование мировому тренду или запросу зрителя?

— Это осознанный выбор, в котором совпали наши собственные убеждения и мировые тенденции. Отношение к животным меняется, и всё больше зрителей предпочитают представления, в которых нет места их эксплуатации. Мы решили создать цирк, где удивляют исключительно возможности человека, его талант, мастерство и современные технологии.

— Какие российские и зарубежные шоу вы считаете для себя ориентирами? На кого хочется равняться?

— Нас вдохновляют великие новаторы мирового сценического искусства — эстетика и режиссерский размах Франко Драгоне, высочайшая постановочная культура Cirque du Soleil. Нам близок подход, при котором цирковое мастерство соединяется с драматургией, хореографией и мультимедийным искусством. При этом мы стремимся выработать собственный почерк, опираясь на русскую культуру и традиции отечественной цирковой школы.