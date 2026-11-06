27, 28 и 29 ноября на основной сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоится премьера оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» в постановке Тимура Зангиева и Алексея Смирнова. Премьера продолжит богатую историю шекспировских постановок театра и откроет в ней новую страницу — французскую лирическую оперу, сосредоточенную прежде всего на внутреннем мире героев.

Город, в котором живет легенда

Верона в новом спектакле — современный город, где история Ромео и Джульетты давно стала частью повседневности. Сюда приезжают туристы, пишут письма Джульетте, покупают сувениры и делают фото у памятников. За века литературные герои обрели почти осязаемое присутствие: у них есть свои адреса и места встреч. Но можно ли за столь узнаваемыми образами и многократно повторенными словами вновь увидеть двух молодых людей, впервые переживающих любовь? Именно этот вопрос становится отправной точкой постановки Алексея Смирнова. Режиссер не просто переносит действие в наши дни, а совмещает времена и эпохи. Рядом с туристами и жителями сегодняшней Вероны существуют герои шекспировской трагедии. Современный город хранит их историю — и одновременно становится пространством, в котором она оживает.

Алексей Смирнов, режиссер-постановщик: «Я стараюсь делать спектакли, которые не требуют специальной подготовки или сложной расшифровки. Наша постановка обращается к разным культурным и историческим слоям, но в ее центре остается история трагической любви двух молодых людей. Взаимоотношения Ромео, Джульетты и их семей не претерпевают существенных изменений. Современная Верона и то, как этот сюжет отражается в массовой культуре, создают дополнительный смысловой объем, дают почву для размышлений, но не заслоняют основную историю. Мне важно, чтобы спектакль был доступен зрителям разных поколений».

В сценографии Анвара Гумарова архитектурные мотивы старой Вероны встречаются с образами ее современной туристической жизни. Изогнутые аркады, ярусы арочных проемов и округлые ступени образуют условное городское пространство. На этом фоне появляются укрупненные изображения и предметы, связанные с культом Джульетты: знакомый образ обретает масштаб театральной декорации. Город предстает одновременно местом действия и своеобразной витриной собственной легенды.

«На сцене — сочиненная для театра современная Верона: туристы, места поклонения героям, стена с записками к Джульетте и античный театр Арена ди Верона. Здесь миф обрастает новыми слоями, деталями, а образы героев отполированы, словно памятник во дворе ее дома. За всем этим мы пытаемся открыть подлинную историю любви двух молодых людей», — рассказывает Анвар Гумаров.

Художник-постановщик, выпускник мастерской Владимира Фирера в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, оформил более ста спектаклей в России и за рубежом. Среди его работ — постановки в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, «Таком театре», «Приюте комедианта», Российском театре драмы имени Федора Волкова и будапештском Vígszínház.