2 ноября в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия XXX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Фестиваль объединил театральное искусство, кино, просветительские проекты и современные творческие практики, представив насыщенную культурную программу для жителей и гостей Новгородской области.

XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского стал настоящим праздником для жителей и гостей Великого Новгорода, Старой Руссы и Валдая, подарив зрителям возможность в полной мере насладиться сценическим искусством и русской классикой. За пять фестивальных дней на 15 сценических и культурных пространствах региона состоялось 40 культурных событий. В программу фестиваля вошли 27 театральных показов, которые посетило более 9000 зрителей. В конкурсном блоке «Перспектива» более 100 зрителей посмотрели пять театральных эскизов. В фестивале приняли участие более 500 артистов, режиссеров, театральных деятелей и представителей творческих коллективов из России, Турции, Индии, Республики Корея и Казахстана. География участников охватила Москву, Санкт-Петербург, Псков, Майкоп, Новокузнецк, Стамбул, Сеул, Мумбаи, Семей и другие города.

Михаил Пореченков (народный артист России, президент фестиваля): «Несмотря на усталость, впечатления от фестиваля самые положительные. Коллеги из Кореи остались в восторге и даже предложили развивать сотрудничество, в том числе проводить показы наших спектаклей у себя. Труппа из Индии также выразила желание приехать в следующем году. Все коллективы тепло отзываются о фестивале, а полные залы и прекрасный прием зрителей говорят о том, что нам удалось достичь поставленных целей. Но подготовка к новому сезону начнется сразу после завершения нынешнего — впереди целый год работы, переговоров с театрами и отбора спектаклей. Надеемся встретиться со зрителями и участниками вновь в следующем году!»

Открылся фестиваль спектаклем Московского академического театра им. Вл. Маяковского «Страсти-Мордасти» режиссера Ивана Орлова. В основной программе фестиваля были показаны спектакли по классической русской литературе: балет «Кроткая» студии-мастерской «Кононов Концепт» (режиссер Алексей Кононов), «Капитанская дочка» Театрального объединения Республики Адыгея — Русского драматического театра им. А. С. Пушкина (режиссер Александр Мурити), «Дядя Ваня» Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина (режиссер Павел Зобнин), «Сон смешного человека» РАМТа (режиссер Владимир Богатырев), «Преступление и наказание» Новокузнецкого драматического театра (режиссер Даниил Нагайцев), «Игроки» мастерской кино и театра (режиссер Юлия Горбачевская), «Смешной человек» театра «Мастерская Петра Фоменко» (режиссер Федор Малышев), «Казанова. Цветаева» Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя (режиссер Эльдар Трамов). Также в основную программу вошел спектакль «Три» проекта «Кстати театр». Его команда под руководством режиссера Екатерины Половцевой в прошлом году завоевала приз в рамках конкурсной программы «Перспектива». На фестивале был представлен и спектакль по пьесам современного драматурга Ирины Васьковской «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно» (театр «Практика», режиссер Марина Брусникина).

Фото: Максим Кашин

Зарубежные театральные коллективы представили свои прочтения русской классики — на фестивале были показаны постановки «Три сестры» (режиссер Туфан Афшар, Турция), «Преступление и наказание» (режиссер Рача Махатаев, Казахстан), «Предложение» (режиссер Сон Ун Джин, Корея), «Белые ночи» (режиссер Пурва Нареш, Индия). Для семейной аудитории сыграли спектакли «У меня зазвонил телефон» театра «Снарк», «Мальчик у Христа на елке» Независимого Петербуржского театра, «Про счастье» от «Театра Вкуса», «Записки Черномора» театра «Трикстер».

Светлана Бердичевская (театральный критик, программный директор фестиваля): «Как говорил Олег Павлович Табаков: „Зритель голосует рублем“. У нас были полные залы, аншлаги — и все это не случайные, а очень увлеченные зрители. Мне кажется, это дорогого стоит, когда ты понимаешь, что программа нашего фестиваля совпадает с тем, что интересно новгородцам. Не было ни одного спектакля, где бы зритель не встал и благодарил артистов долгими аплодисментами. Мне кажется, что это самый большой результат, который только может быть».

В этом году фестиваль не ограничился лишь показом спектаклей. Прошла образовательно-деловая программа. В Новгородской филармонии работала выставка «Дом, который во мне» — зрители смогли познакомиться с работами современных художниц. Куратор выставки — искусствовед Виктория Шишкова. Состоялась лекция-дискуссия литературоведа и журналиста Аллы Митрофановой «„Авиатор“ Евгения Водолазкина: проекция „Преступления и наказания“ на XX век». Прошла и лекция филолога, культуролога, одного из ведущих специалистов