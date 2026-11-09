20 ноября в Концертном зале им. П.И. Чайковского состоится гала-концерт «Валентина Левко — 100!», посвященный 100-летию великой русской певицы, народной артистки РСФСР. В большом концерте, посвященном 100-летию певицы, выступят Альбина Шагимуратова, Екатерина Лукаш, Юлия Вакула и другие звезды классической музыки.

100 лет со дня рождения народной артистки РСФСР Валентины Левко исполнилось 13 августа. В честь этой даты Минкультуры России и ФГБУК «Росконцерт» подготовили целую серию юбилейных мероприятий, рассчитанных на весь сезон 2026/2027 г. Гала-концерт в Зале им. Чайковского Московской филармонии станет главным торжеством всей юбилейной программы. «Для нас особенно важно, что сегодня, отмечая эту знаменательную дату, мы имеем возможность вновь обратиться к творческому наследию Валентины Николаевны и сохранить память о ее многогранном профессиональном пути для будущих поколений», — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме в честь празднования 100-летия певицы.

На концерте выступят звезды академической музыки — как вокальной, так и инструментальной — в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением народного артиста РФ Феликса Коробова. Гала-концерт будет разделен на инструментальное и вокальное отделения, такая концепция избрана в память о разностороннем музыкальном даровании Валентины Левко — первое образование она получила как альтистка, даже несколько лет играла в оркестрах и лишь в 31 год пришла к опере. Первое отделение откроет романс Макса Бруха для альта с оркестром фа мажор. Его Валентина Николаевна сама играла на альте во время учебы в Гнесинском институте. 20 ноября в КЗЧ его исполнит Сергей Полтавский, лауреат Международного конкурса альтистов Юрия Башмета, в сопровождении Светлановского оркестра под управлением маэстро Феликса Коробова. Также в первом отделении выступят скрипач, лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского Гайк Казазян и народный артист России, виолончелист Юрий Лоевский, которого с Валентиной Левко связывала многолетняя совместная работа в Большом театре. «В оркестре музыканты сидят спиной к сцене. И мне очень запомнилось, что, когда Валентина Левко выходила и начинала петь, мы всегда непроизвольно поворачивались и начинали смотреть на нее, были под большим впечатлением, как роскошно она поет», — вспоминает Юрий Лоевский.

Во втором отделении выступят звезды оперы, среди которых и ученики Валентины Левко. Более 25 лет Валентина Николаевна возглавляла кафедру сольного пения в РАМ им. Гнесиных, выпустив целую плеяду блестящих певцов.

Екатерина Лукаш, солистка Мариинского театра, лауреат Национальной оперной премии «Онегин» и премии МХТ, сегодня признана критиками как певица, продолжающая линию Валентины Левко в искусстве. Именно ее голос был выбран для юбилейного оммажа: в июле Екатерина Лукаш приняла участие в съемках клипа-посвящения на песню Валентины Левко «На тот большак». В гала-концерте Екатерина исполнит знаковые арии для меццо-сопрано, а также вместе с учеником Валентины Левко Дмитрием Пьяновым, ведущим солистом театра «Новая Опера», исполнит сцену Любаши и Бомелия из оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Образ Любаши был одним из самых любимых и дорогих для Валентины Николаевны.

«Голос великой русской певицы Валентины Николаевны Левко, красивейшего, полного и равного во всех регистрах тембра, — уникальный природный дар, — говорит композитор Виктор Ульянич, профессор РАМ им. Гнесиных. — Но есть редкая и в то же время основополагающая черта дарования певицы — это духовность. Именно эта особенность отличает ее от многих выдающихся мастеров нашего времени. Она ярчайший символ русской культуры. Ее сценический образ — душа глубинной России. Ее любовь к родному Отечеству — неизбывная, неподдельная и „внятная каждому, как совесть“, говоря словами Федора Тютчева».

Валентина Левко прославилась как исполнительница не только хрестоматийного русского и зарубежного репертуара для контральто и меццо-сопрано, но и барочной музыки. Она была первой русской певицей, приглашенной на знаменитый Генделевский фестиваль в Германии. Дань барочному репертуару Валентины Левко воздаст Юлия Вакула, лауреат Международного вокального конкурса им. Валентины Левко, сейчас — артистка Академии им. Антона Рубинштейна под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Кульминацией вечера станет общий финал: всенародно любимая песня «А годы летят» Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского начнется в записи самой Валентины Левко и вместе с ее незабываемым голосом споют все участники концерта.