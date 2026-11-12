Оглашенная 10 ноября в Совете Федерации инициатива министра внутренних дел Владимира Колокольцева ввести «налог на иждивенцев» для трудовых мигрантов, который они будут обязаны платить за каждого приехавшего в Россию члена семьи, закроет эпоху бесплатного социального обеспечения для иностранцев в РФ. Это станет продолжением курса на жесткий отбор рабочей силы и своего рода финансовым фильтром для приезжих. Новые правила поставят перед работниками четкое условие: либо платить за содержание своей семьи, либо оставить ее на родине.

Ольга Чудиновских Завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Как новое правило будет работать в России

Министерство внутренних дел не изобрело какого-то национального ноу-хау в сфере регулирования трудовой миграции. В мировой практике подобные механизмы отработаны десятилетиями. Законы ФЗ-241 и ФЗ-242, принятые в России в июле 2026 г. и вступающие в силу с 1 января 2027 г., перекликаются с аналогичными системами в странах Ближнего Востока и Азии.

В России новая схема завязана на систему патентов и авансовых платежей по НДФЛ. Мигрант, желающий перевезти сюда неработающих родственников, будет обязан ежемесячно доплачивать по 50% от базовой стоимости патента за каждого несовершеннолетнего ребенка. Также работник должен подтверждать легальный доход не ниже прожиточного минимума на себя и каждого члена семьи. Если трудятся оба супруга, повышенный коэффициент применяется только к патенту одного из родителей.

При просрочке платежа или нехватке дохода патент аннулируется, а семье предписывается покинуть Россию за 15 дней. Отдельно закрывается лазейка с «вечными иждивенцами». Платить за ребенка придется до его совершеннолетия. Затем он обязан в срок до 30 дней либо выехать из страны, либо самостоятельно легализоваться — оформить патент или учебную визу.

Этот новый финансовый фильтр отсеет тех, кто приезжает в Россию работать по патентам и не планирует натурализоваться, а только намерен получать социальные льготы.

Как налог на семьи мигрантов работает в других странах

Первопроходцами такой модели являются страны Персидского залива, где доля иностранной рабочей силы достигает 70–85%, а социальные блага зарезервированы исключительно за коренными гражданами.

Показательный пример — Саудовская Аравия. В королевстве с 2017 г. действует «семейный налог». Каждый иностранный работник, привезший неработающих жену, детей или родителей, ежемесячно платит 400 саудовских риалов (около 8,8 тыс. руб.) на каждого иждивенца. Сбор взимается авансом за год: без этого семья не может легально находиться в стране. В результате многие работники после 2017 г. отправили семьи на родину.

Похожая система действует в ОАЭ и Катаре. Там нет подушевого налога на детей, но установлен минимальный порог зарплаты, ниже которого спонсировать жену или ребенка запрещено. Также обязательна платная медстраховка. Доступ к государственным школам и субсидированной медицине для семей экспатов закрыт.

В Сингапуре действует сбор за иностранного работника. В отличие от России и Саудовской Аравии, его платит не сам мигрант, а нанимающая компания — от 200 до 900 сингапурских долларов (от 13 тыс. до 58 тыс. руб.) в месяц за человека. При этом низкоквалифицированным рабочим запрещено привозить семьи в Сингапур — такое право есть только у высокооплачиваемых специалистов.

В ряде стран ЕС и в Великобритании действует обязательный «сбор за здравоохранение», который приезжий оплачивает авансом за каждый год действия визы за себя и каждого члена семьи, компенсируя нагрузку на систему здравоохранения.

Как меняется миграционная политика в России

В этом контексте российские нововведения выглядят как попытка перевести миграционную политику на коммерческие рельсы на фоне резкого снижения числа желающих получить российский паспорт.

Переломным моментом стало издание указа президента от 5 ноября 2025 г. «О временном порядке приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации», согласно которому для мужчин-мигрантов от 18 до 65 лет, подающих документы на ВНЖ или гражданство Российской Федерации, обязательным условием стало заключение контракта с Минобороны или МЧС. Это стало мощным демотиватором для всех, кто рассматривал паспорт преимущественно как способ получения пособий.

По данным МВД, за весь 2025 г. гражданство России получили 152,4 тыс. иностранцев — на 27,1% меньше, чем годом ранее. В 2026 г. темпы натурализации упали еще сильнее. Общее число легально находящихся в стране иностранцев оценивается в 5,7–6,5 млн человек, из которых более 2 млн трудятся по патентам.

В условиях, когда поток желающих стать гражданами РФ иссякает, государство переводит временных работников на коммерческие рельсы. В результате Россия открыта для тех, кто готов здесь работать, но больше не намерена оплачивать из своего бюджета содержание чужих семей.