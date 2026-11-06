Человечество приближается к черте, за которой австрийские математики в середине XX века ожидали катастрофу из-за перенаселения Земли. Точка невозврата, согласно модели «Судного дня» Хайнца фон Ферстера и его сотрудников, должна быть пройдена в пятницу, 13 ноября 2026 г. Дальше расчеты показывали гиперболический рост с устремлением численности людей на планете к бесконечности. В результате, предсказывали ученые, наступит тотальный демографический коллапс и человечество буквально затопчет само себя.

Виктор Левашов Директор Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Где ошибка в прогнозе

Задолго до этой даты советские ученые доказали, что прогноз их австрийских коллег исходил из ложной предпосылки, согласно которой демографические тренды являются чем-то постоянным и неизменным. За 66 лет, прошедших со времени публикации апокалиптического сценария, человечество продемонстрировало высокую способность к саморегулированию.

Модель Хайнца фон Ферстера была сугубо механистической. Она по умолчанию предполагала, что демографические тренды, формировавшиеся в течение двух тысяч лет, останутся неизменными в следующие полвека.

Ученый просто экстраполировал математическую кривую, не учтя фундаментальный закон демографического перехода. Но математика сама по себе не в силах предвидеть глубокие социальные трансформации, изменение отношения к религии, урбанизацию и рост уровня жизни, которые за эти десятилетия радикально снизили рождаемость во всем мире.

Кто скорректировал тренд

Откат от демографической «точки невозврата» случился под влиянием как объективных экономических процессов, так и сознательной государственной политики. С одной стороны, на рубеже XX и XXI вв. сработали естественные регуляторы. Произошел исторически стремительный откат от культурно-религиозных традиций, в которых большая патриархальная семья рассматривалась как единственно возможное благо.

Сегодня многодетность перестала быть экономической необходимостью. Напротив, в развитых обществах рост благосостояния и уровня образования женщин напрямую ведет к снижению рождаемости, поскольку у экономически самодостаточного человека кардинально меняются жизненные приоритеты.

С другой стороны, этот объективный процесс был форсирован сознательными усилиями мирового сообщества и правительств отдельных государств (в первую очередь Китая и стран Юго-Восточной Азии) по ограничению рождаемости. Глобальное регулирование демографии во многом базировалось на глубоко укоренившемся страхе именно перед тем сценарием, который красочно описывал фон Ферстер: «Наши праправнуки умрут не от голода — их раздавит».

Программы планирования семьи с самого начала подвергались критике за неомальтузианство и нарушение базовых прав человека. В этой критике есть доля истины: одним из побочных эффектов форсированного ограничения рождаемости стало размывание института традиционной семьи во многих регионах мира.

Как экономика приспосабливается к демографии

Изменение численности населения и развитие экономики — процессы, глубочайшим образом взаимосвязанные. Неверно ставить вопрос о том, что лучше для мировой системы — рост населения планеты или его сокращение. Подобный подход меняет местами причину и следствие.

Экономика — как национальная, так и глобальная — гибко подстраивается под демографические реалии, перераспределяя ресурсы так, чтобы удовлетворять потребности фактически существующего количества людей. В 1960-е гг. опасения по поводу перенаселения опирались на представления о старом экономическом укладе и не учитывали возможности таких тектонических сдвигов, как энергопереход, автоматизация и тотальная цифровизация.

Новый технологический уклад больше не требует колоссального объема ручного труда, который был необходим до цифровой революции. Благополучие будущих поколений зависит не от валового количества людей, а от умения правительств заниматься грамотным «кадровым менеджментом», находить баланс между объемами потребления и эффективностью рабочих мест.

Именно поэтому замедление роста населения Земли, которое мы наблюдаем в 2026 году, и последующее постепенное сокращение его численности являются не катастрофой, а закономерным этапом эволюции цивилизации.

Чем советские ученые объяснили неправоту западных алармистов

Как раз в те годы, когда фон Ферстер опубликовал свой прогноз, началось бурное развитие советской демографической школы во главе с Борисом Урланисом. Советские демографы доказывали, что падение рождаемости в развитых странах — это объективное следствие урбанизации и индустриализации и что взрывной рост населения стран Азии и Африки — явление временное. Они прогнозировали, что глобальный демографический взрыв затухнет к середине XXI века, когда эти регионы пройдут урбанизацию.

Физик (не демограф!) Сергей Капица на рубеже 1980-х и 1990-х гг. математически показал, что на протяжении сотен тысяч лет антропогенеза человечество росло не по экспоненте (как бактерии), а по гиперболе. Модель Капицы объяснила, почему формула фон Ферстера не сработала. Капица применил к демографии методы системной динамики и физики неравновесных сред и вывел, что чем больше людей, тем быстрее передаются знания, в том числе в медицине, что повышает выживаемость. В конце XX века человечество достигло предела скорости обработки информации и вместе с тем физического предела роста.

По Капице, глобальный фазовый демографический переход — это закономерность. Население Земли никогда не устремится к бесконечности. Оно стабилизируется на уровне 10–12 млрд человек к 2100 г., и человечество перейдет от количественного роста к качественному — развитию культуры, науки и технологий.