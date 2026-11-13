Инвесторы на финансовых рынках вместе со всем остальным миром задаются вопросом, возобновятся ли боевые действия на Ближнем Востоке. Споры о том, кто был первым, кто прав, какой путь выбрать, идут здесь уже много веков. Помимо собственной древней истории противостояния, в регионе переплетено множество интересов глобальных игроков, что только добавляет узоров на ковер ближневосточной политики. Поэтому на текущие конфликты стоит посмотреть шире и глубже новостной ленты.

Корни вражды

Похоже, что участники конфликта перешли в эпоху противостояния, где открытая конфронтация между двумя враждующими блоками с прямым участием главных действующих лиц то прекращается, то возобновляется с новой силой. Дальнейшее развитие событий зависит от целого ряда факторов. Подобно популярной диаграмме Эйлера-Венна, которая наглядно показывает, как разные множества связаны между собой, нас интересует точка их пересечения.

Один из ключевых факторов — противостояние шиитов и суннитов, которое длится с 632 г. н.э. После революции в Иране в 1979 г. этот антагонизм усугубился за счет противостояния ислама республиканского, политического с исламом монархическим. Это Иран с одной стороны и Саудовская Аравия — с другой. Суть конфликта заключается в том, каким путем должен идти мусульманский мир как в своих внутренних делах, так и во взаимоотношениях с остальным немусульманским миром.

Восток и Запад в XXI веке остаются разделены и непримиримы по уходящим глубоко в историю причинам. Сначала крестовые походы и Салах ад-Дин, затем реконкиста Пиренейского полуострова, борьба за влияние между Османской и Британской империями.

Сегодня для ряда стран региона это противостояние находит свое продолжение в Израиле. И если с арабскими странами Израиль отношения налаживает — где-то официально (как с Египтом, Иорданией и ОАЭ), а где-то неформально (как с Саудовской Аравией), то с Ираном после революции 1979 г. продолжается открытый конфликт.

Среди стран Запада взаимоотношения с Исламской республикой сложились по-разному — они не только враждебные. Так, Франция имеет в стране глубокие деловые связи. Именно эта страна укрывала у себя Рухоллу Хомейни до 1979 г., когда он возглавил революцию в Иране.

Ресурсы и логистика

Большая политика в значительной степени управляется экономикой. Богатство энергоресурсами и стратегическое положение делают регион крайне важным трофеем в борьбе великих держав. Как наглядно продемонстрировала ситуация в Ормузском проливе, для мировой экономики критически важно не только наличие ресурсов, но и возможность их транспортировки.

Любые нарушения цепочек поставок разносятся эхом по всему миру. В развитых странах — в виде инфляции, а в развивающихся — в виде ограничений видов деятельности. С момента начала февральской операции США и Израиля против Ирана цена нефти марки Brent выросла с уровня $70 за баррель до диапазона $90-100 в первой декаде ноября, поднимаясь временами еще выше.

Для мировой экономики вопрос стоимости энергоресурсов стоит довольно остро. Удорожание нефти и проблемы с экспортом авиакеросина вызвали рост цен на авиаперевозки. Так, в США цены на авиабилеты в августе 2026 г. выросли на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Катар, являющийся одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа, сократил объемы своего экспорта до 1/3 от тех, что были в начале 2026 г. Цена на газ в Европе выросла более чем в 2 раза.

Политические шахматы

Сейчас мы можем наблюдать, как США и Китай готовятся к прямому противостоянию — как игроки, передвигая фигуры по шахматной доске в изощренной комбинации. Спрогнозировать, какую форму может принять новый виток конфликта и к чему может привести очередное обострение, крайне сложно, но самого факта подготовки вполне достаточно, чтобы учитывать его.

Текущая диспозиция в регионе Ближнего Востока отчасти напоминает ситуацию февраля 2026 г., когда было много сообщений о переговорах, при этом силы американской армии в регионе продолжали расти. Зачем наращивать количество авианосных групп в регионе до 3, если хотя бы в планах у тебя нет возобновления боевых действий?

В американской политике еще с первой половины XIX века, когда госсекретарем США был Джон Адамс, некоторые острые внутриполитические вопросы активно пытались решить с помощью внешней политики. Судя по всему, привлекательность данного инструмента со временем не иссякла. Это продолжает влиять не только на международную политику и экономику, но и на финансовые рынки.

Нефтяные цены

Основной канал потенциального воздействия новых боевых действий на финансовые рынки — это, безусловно, цены на нефть. Весь год они остаются весьма волатильными. Раз за разом словесная деэскалация приводит к существенному снижению цен, а усиление воинственной риторики — к росту котировок. В случае фактического возобновления боевых действий первой отметкой для нефти станет $130 за баррель Brent с потенциалом роста в район $150.

Но одной нефтью реакция рынков не ограничится. Скорее всего, мы увидим продажи по широкому спектру активов. В случае реализации угроз иранского руководства перерезать интернет-кабели и дополнительно осложнить проход кораблей не только через Ормузский, но и через Баб-эль-Мандебский пролив нас может ждать глобальная распродажа в акциях по всему миру.

Для российского рынка акций рост цен на нефть изначально выглядит позитивным событием: бумаги нефтяных компаний получат стимул для роста. Но в среднесрочной перспективе высокие нефтяные цены будут ухудшать состояние мировой экономики. Это значит, что спрос на энергоносители станет снижаться, что отрицательно отразится на финансовых показателях российской нефтянки.

Как известно, любая разгаданная загадка кажется потом поразительно легкой. Если активные боевые действия возобновятся, скажут, что всё к этому и шло, но пока будущее региона скрыто за пороховым дымом. Тем не менее обстановка выглядит так, будто очередная фаза горячего противостояния неизбежна. Хотя ее исход сложно предсказать, он точно будет иметь значение для всего мира.