Покупатели бюджетных новостроек стали чаще выбирать объекты на финальной стадии строительства. Квартиры в домах, близких к сдаче, могут оказаться дешевле, чем на старте проекта, при этом не нужно долго ждать новоселья. В 2027 г. смещение спроса в сторону завершаемых объектов продолжится, а застройщикам придется искать новые способы активизировать ранние продажи.

Как покупают квартиры в 2026 году

Интересный тренд разворачивается на рынке новостроек: в массовых эконом- и комфорт-классах россияне стали чаще покупать почти готовое жилье, тогда как в премиальном сегменте спрос, напротив, резко сместился к начальным стадиям строительства — «к котловану», как говорят продавцы.

В Москве и Московской области в 2026 году снизилась доля продаж на ранней стадии строительства — когда на площадке ведутся земляные работы, устраивают фундамент и подземную часть, — а также на этапе нижних и верхних этажей. А доля сделок на завершающем этапе, напротив, выросла: на этом уровне выполняются фасадные и инженерные работы, отделка общих зон и благоустройство. При этом распределение сделок по стадиям строительства различается в разных сегментах рынка.

В эконом-сегменте на этапе котлована за 10 месяцев 2026 г. было заключено 12% сделок против 16% годом ранее. А на завершающем этапе — 37%, как и год назад (в целом по рынку — 32%), посчитали по просьбе «Эксперта» в «Циане».

В комфорт-классе доля сделок на нулевом цикле осталась на уровне 20%, а на этапе отделки выросла с 30% до 34%. В «старой» Москве сдвиг заметнее: продажи на завершающей стадии увеличились почти вдвое — с 14% до 26%, тогда как доля сделок на этапе нижних этажей снизилась с 17% до 12%. Эти данные приводятся в исследовании ГК «Страна» и инвестиционно-консалтинговой компании Ricci, с которым ознакомился «Эксперт».

В сегменте дорогого жилья ситуация в целом противоположная, хотя и неоднородна внутри сектора.

В бизнес-классе жилье на старте строительства покупают чаще, чем в комфорте и экономе. Однако в 2026 г. здесь также сократилась доля сделок на ранних этапах (котлован — с 23% до 22%, нижние этажи — с 43% до 34%) и выросли продажи на стадии отделки — с 23% до 25% год к году.

В премиум-классе доля сделок на стадии котлована самая высокая, и в 2026 г. покупатели дорогой столичной недвижимости стали даже чаще выбирать объекты на более ранних стадиях. По данным «Циана», за 10 месяцев 2026 г. на них пришлось 40% против 17% сделок годом ранее. В «старой» Москве доля сделок на этапе котлована выросла за год с 19% до 36%, тогда как на завершающей стадии строительства — с 14% до 18%, говорится в материалах «Страны» и Ricci.

Детальная аналитика продаж в разрезе этапов строительства есть только в столичном регионе — в целом по стране она не ведется, подчеркнули в «Циане». В Минстрое России «Эксперту» также не смогли предоставить эти данные.

Почему меняются предложение и спрос

Главная причина смещения спроса — изменение структуры предложения. На фоне дорогой ипотеки новостройки распродаются плохо, и девелоперы не торопятся начинать продажи, чтобы не размывать спрос. За 10 месяцев 2026 г. на рынок вышло на 3% меньше новых площадей, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Циана». В «старой» Москве в текущем году не запускались новые проекты комфорт-класса, а продажи открывались в новых корпусах уже строящихся жилых комплексов, отмечают авторы исследования ГК «Страна» и Ricci.

На фоне растущей затоваренности рынка выбор в домах, близких к сдаче, остается шире, а цены бывают ниже, чем в ЖК на начальном этапе. Непроданные квартиры увеличивают финансовую нагрузку на проект — девелоперам выгоднее продавать их даже с дисконтом, чем держать на балансе. Возможность же снижать цену «квадрата» в новых комплексах ограничивают дорогие кредиты для застройщиков. «Сейчас в Москве новые проекты получают проектное финансирование по очень высоким ставкам и вынуждены в свои финансовые модели сразу закладывать высокие цены», — пояснила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В компании приводят такие данные по стоимости «квадрата» в Москве в 2026 г. в корпусах на разных стадиях строительства:

«котлован» — 504 тыс. руб.

«нижние этажи» — 517 тыс. руб.

«верхние этажи» — 501 тыс. руб.

«отделка» — 485 тыс. руб.

Если в конце 2010-х годов, до перехода к финансированию стройки через эскроу-счета, будущая квартира при начале строительства была на 35–40% дешевле, чем в аналогичном готовом ЖК, то теперь разрыв снизился, в среднем, до 20–22%, добавили в «Циане». Покупателю же заходить в проекты на старте не всегда экономически оправдано, пояснила «Эксперту» руководитель Центра аналитики компании «Этажи» Ирина Пашковская. Кроме того, из-за ограничений льготной ипотеки люди чаще продают имеющееся жилье, чтобы купить новое, и далеко не все готовы долгое время ждать завершения строительства, параллельно оплачивая арендную квартиру.

По этим же причинам растет доля сделок с квартирами в уже сданных домах. Если еще год назад она была на уровне 20–25%, то сейчас достигла 30–35%, подчеркивают в «Этажах». Предложения в готовых корпусах оттягивают часть спроса с новых проектов — прежде всего, в массовом сегменте. В дорогих классах жилья есть риск, что лучшие варианты, с уникальными планировками или видовыми характеристиками, уйдут до завершения строительства, поэтому их чаще стараются купить «в моменте», пока они еще есть на рынке.

Чего ждать в 2027 году

Выбор доступных вариантов на первичном рынке жилья продолжит расти, а разрыв в цене квадратного метра между стартом строительства и завершением — сокращаться, считают специалисты. В этих условиях люди будут нацелены на покупку квартир в готовых домах.

По прогнозам Ирины Пашковской, доля сделок с объектами на сдаче в 2027 г. может вырасти еще на 5–10%. «Застройщики, скорее всего, будут искать варианты стимулирования покупки на ранних этапах, поскольку им необходимо наполнять эскроу-счета: не исключен рост доли рассрочек и траншевых вариантов покупки», — добавила она. Покупатели же будут всё больше ориентироваться не на стадию строительства, а на характеристики самого ЖК, считает Елена Бобровская.

В девелоперской компании «Брусника» отметили, что для покупателя сейчас важнее условия покупки — он оценивает, какая ипотечная программа ему доступна, сколько потребуется на первоначальный взнос и каким будет ежемесячный платеж. Ключевым преимуществом покупки на ранней стадии останется более широкий выбор планировок — можно подобрать квартиру, которая укладывается в бюджет сделки с семейной ипотекой.

Общее число запусков новых проектов в следующем году, вероятно, снизится, но единой стратегии у игроков рынка не будет, считают в «Бруснике»: застройщик может открыть продажи позже, когда часть дома уже построена и покупателям проще оценить будущий проект.

Возвращения дешевых кредитов в ближайшие два года в компании ( и не только в ней ) не ожидают — это сдерживает спрос на первичном рынке. Застройщикам предстоит искать свои конкурентные преимущества в продуктах, условиях покупки и сервисе, резюмировали в «Бруснике».

В премиальном сегменте конкуренция в 2027 г. усилится и будет сосредоточена на качестве объектов и обоснованности цены, уверен вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна» Александр Гуторов. Премиальная аудитория взыскательна, а пока доходность депозитов остается высокой, покупатель будет готов подождать «идеального» варианта. «Я бы не прогнозировал однозначного смещения спроса исключительно к объектам на этапе котлована или к готовому жилью. Когда продукт привлекателен и стартовая цена выглядит обоснованной, клиент будет готов купить заранее. Но если преимущества ожидания не очевидны, он выберет готовый комплекс или отложит решение», — подчеркнул Александр Гуторов.